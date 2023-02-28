Бэнкси показал новую марку от Укрпочты "ПТН ПНХ" (фото)

Всемирно известный уличный художник из Великобритании Бэнкси обнародовал в соцсети изображение новой почтовой марки от Укрпочты со своим граффити, созданном на стене разрушенного дома в Бородянке под Киевом. На рисунке изображен мальчик, который одерживает победу над взрослым дзюдоистом.

Пост с маркой под названием "ПТН ПНХ!" обнародован в Instagram Benksy.

Это граффити живописец создал во время своего визита в Украину прошлой осенью, когда легендарный художник-аноним посещал Киевскую область, оставив рисунки на зданиях в Буче, Бородянке, Гостомеле, а также в столице.

Вот это граффити Бэнкси на руинах здания в Бородянке, которая очень сильно пострадала от российских бомбардировок (фото: theartnewspaper.com)

После этого Бэнкси организовал онлайн-аукцион для сбора средств в поддержку Украины.

Укрпочта решила выпустить марку с мальчиком-победителем, который бросает на пол побежденного дзюдоиста. Эта работа Бэнкси получила название "ПТН ПНХ", так как является аллюзией на фиаско, что потерпел российский диктатор Владимир Путин со своими потугами захватить Украину. Напомним, что у руководителя Кремля черный пояс по дзюдо.

Публикация Бэнкси с изображением марки всего за несколько часов получила сотни тысяч "лайков" и массу комментариев.

Бэнкси показал в сети марку Укрпочты со своим граффити (фото: instagram.com/banksy)

Как отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в своем Telegram, высказываясь о посте знаменитого британского уличного художника, это "крутое признание Украины и нашей команды Укрпочты".

"Самые ужасные преступления на планете совершаются не теми, кто восстает против правил, а теми, кто им следует. Именно те, кто соблюдает правила, сбрасывают бомбы и вырезают села. (С) Бэнкси. Свет всегда победит тьму", - пишет он.

Ранее сообщалось, что тираж марочного листа "ПТН ПНХ!" составил 250 тысяч экземпляров. Стоимость почтового набора составляет 196 гривен.

Добавим, в Укрпочте уточняли, что эти марки содержат благотворительную составляющую: средства пойдут на восстановление учебных заведений, поврежденных в результате военной агрессии РФ.