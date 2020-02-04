Укрпошта зможе постачати українцям газ: що відомо про "інновацію"

Природний газ українцям зможе доставляти Укрпошта, обленерго та інші компанії, котрі "доходять до кожного українця". Про це заявив Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища у програмі "Свобода слова" на ICTV.

За словами чиновника, українські споживачі потребують альтернативних постачальників газу, що зможе зробити послугу дешевше. Такі альтернативи Міністерство енергетики збирається шукати вже з травня 2020 року.

Олексій Оржель вважає, що обленерго можуть займатися поставками. За словами чиновника, якщо одна компанія буде доставляти і електроенергію і газ, вона може зробити знижку. Укрпошта ж безпосередньо доступна кожному українцю.

"Вони повинні конкурувати за вас. Таким постачальником може стати "Укрпошта". Вона доходить до кожного, вона доносить до кожного українця рахунок. Це означає, що вона може зібрати товари в один пакет і сказати: "Купуйте у мене, у мене дешевше", - заявив Оржель.

Таким чином споживач зможе вибирати вигідний для нього тариф серед різних компаній-постачальників.

Міністр анонсував, що газ українцям зможуть постачати ті компанії, які вже є на ринку, і вміють працювати з споживачами.