Подвійні платіжки за газ: українцям повідомили радісну новину

Субсидії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Отримувачі субсидій та пільг в Україні можуть не хвилюватися через подвійні платіжки

Субсидія і пільга за нову послугу з розподілу природного газу для українців буде врахована автоматично. Такою радісною новиною поділилася прес-служба Міністерства соціальної політики. Всі подробиці про перерахунок субсидій і пільг за газ - у матеріалі Styler.

Нагадаємо, що з січня 2020 року українці почали отримувати подвійну квитанцію за газ. У першій вказується кількість спожитих кубометрів і сума, яку потрібно сплатити. У другій - плата за транспортування і розподіл газу. При розрахунку суми за основу взяли обсяг споживання родиною блакитного палива за попередній "газовий рік" (з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року).

У Мінсоцполітики заспокоїли, що субсидія і пільга буде врахована при нарахуванні плати за січень і лютий 2020. При цьому додатково звертатися в органи соцзахисту не потрібно.

Також у відомстві пояснили, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу з розподілу природного газу лише наприкінці грудня, тому знижку не встигли врахувати в січневих платіжках.

"Ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року. Звертаємо увагу, що воно буде зроблено без додаткової потреби звернення громадян", - сказав Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики.

Зазначимо, що у нових платіжках за газ пропонується оплатити послугу з доставки газу двома способами. Можна перераховувати гроші щомісяця, а можна заплатити відразу за півроку (січень - червень 2020). Таким чином користувачам пропонують заощадити на комісії.