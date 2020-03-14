Укрпошта приготувала українцям приємний сюрприз: про що мова

Укрпошта приготувала жителям України приємний сюрприз – тепер посилки та відправлення можна буде оформити у відділеннях з допомогою електронного додатка Дія. Як це буде працювати – в матеріалі Styler.

Віцепрем'єр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск нової послуги за допомогою програми на смартфонах Дія. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Відсьогодні Укрпошта в тестовому режимі починає вручати відправлення на електронне посвідчення водія у додатку Дія. Поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 гривень (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox)", - повідомив Федоров і додав, що для отримання інших відправлень знадобиться документ, який засвідчує особу.

Як пояснив у коментарях глава Укрпошти Ігор Смілянський, на цей момент є правила Фінмоніторингу, в яких зазначено, що у відділенні пошти повинна зберегтися паперова копія паспорта. Він висловив надію, що в найближчому майбутньому більшість обмежень будуть зняті.

Скріншот коментаря

Додаток Дія був запущений в Україні в кінці 2019 року, і він істотно полегшить життя громадян України, оскільки у свій смартфон можна буде завантажити необхідні документи та використовувати для перевірки в різних ситуаціях.

В тестовому режимі вже працює функція водійських документів – водії можуть пред'являти свої права і техпаспорт в додатку Дія. У майбутньому цей сервіс стане універсальною точкою доступу фізичних і юридичних осіб до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.