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Укрпошта приготувала українцям неприємний сюрприз: що відомо

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Укрпошта оголосила про нові тарифи для українців

Укрпочта готує українцям не дуже приємний новорічний подарунок. Із січня 2020 року поштова служба підвищить вартість пересилання по ряду напрямків. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Так, буде змінена вартість відправки вантажів для міжнародних напрямків. Це торкнеться відразу двох зон відправлення - "Зони 1" та "Зони 3".

Відзначимо, що в "Зону 1" входять країни колишнього СНД, Європи, Близького Сходу і Північної Африки. "Зона 3" - це найбільш віддалені від України куточки планети (Південна і Південно-Східна Азія, Центральна і Південна Америка, Австралія та Океанія).

Для відправки дрібних пакетів (до 250 грам) для цих регіонів доведеться доплатити 0,25 долара (5,85 грн), а за посилку вагою від 0,25 до 2 кг доплата становитиме 0,5 долара (11,70). Всі вказані перерахунки за курсом долара на 20 грудня.

При цьому для відправлень з урахуванням збору рекомендованого статусу (цей збір не змінюється) і ПДВ, фінальний тариф до оплати без знижок складе: на дрібні пакети вагою 0-250 р - від 6 до 6,3 доларів, вагою 250-500 г - від 11,4 до 12 доларів.

Таким чином різниця між тарифами, які діяли в 2019 році, складе від 3 до 5%.

Зміняться й тарифи для великих посилок масою від 10 кг. Але такі зміни торкнутися тільки переліку конкретних країн - Великобританії, Канади, Росії і США.

А вартість для "Зони 2" по дрібних посилках залишиться такою ж. "Зона 2" - це Східна Азія і Північна Америка.

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