Укрпошта змусить українців платити більше за той самий сервіс

Укрпошта підвищує тарифи з 1 січня 2020 року (Фото: колаж РБК-Україна)

Тарифи на послуги Укрпошти зростуть з початку 2020 року

Укрпошта підвищила тарифи на поштові відправлення по Україні. Ціни за послуги з початку 2020 року зростуть на 10-12,5 відсотків. Таке рішення, прийняте Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), зареєстровано в Мін'юсті.

Зазначається, що вартість пріоритетних відправлень піднімуть на 10 відсотків, а непріоритетних - на 12,5 відсотків.

До речі, раніше у вересні генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський говорив про прийдешнє подорожчання тарифів на послуги на 15-20 відсотків. При цьому він додав, що якість сервісу також зростає, і згідно з оцінками "таємного покупця" з початку 2018 року готовність громадян рекомендувати Укрпошту зросла на 50 відсотків.

Укрпошта підвищує тарифи з 1 січня 2020 року (Ілюстративне фото:РБК-Україна)

Так, з 1 січня 2020-го граничні тарифи на листи і поштові картки встановлюються за такими цінами (без ПДВ):

Пріоритетні

масою до 50 г включно - 11 грн, вище 50 до 250 грам - 16,50 грн, вище 250 до 1000 грам - 33 грн, вище 1000 до 2000 грам - 44 грн

Непріоритетні

масою до 50 г включно - 9 грн, вище 50 до 250 грам - 13,50 грн, вище 250 до 1000 грам - 27 грн, вище 1000 до 2000 грам - 36 грн

Укрпошта підвищує тарифи з 1 січня 2020 року (Ілюстративне фото:РБК-Україна)

Граничні тарифи на бандеролі (без ПДВ):

Пріоритетні

масою до 250 грам включно - 16,50 грн, вище 250 до 1000 грам - 33 грн, вище 1000 до 2000 грам - 44 грн, вище 2000 до 3000 грам - 55 грн

Непріоритетні

масою до 250 грам включно - 13,50 грн, вище 250 до 1000 грам - 27 грн, вище 1000 до 2000 грам - 36 грн, вище 2000 до 3000 грам - 45 грн

Тарифи на замовні отправленя карток, листів та бандеролей також збільшено понад плату за масу до 8 гривень (без ПДВ)

Нагадаємо, що з початку нинішнього року АТ "Укрпошта" встановила нові тарифи на свої послуги, зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищилися в середньому на 10 відсотків.