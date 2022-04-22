Укрпошта випустила нову марку про "рускій корабль": ось як вона виглядає

В Укрпошті випустили нову марку з російським кораблем. Як пояснив голова Укрпошти Ігор Смілянський, додрукувати ще першої воєнної марки "Корабель" було неможливо – через Правила. Тому була розроблена ще одна.

"Перша воєнна марка України "Корабель" вже стала символом країни, та знайшла настільки великий відгук в серцях українців, що багато хто вважав, що 1 мільйон раз посланий руський корабель, який отримав повідомлення та пішов куди його посилали, не достатньо. Правила випуску марок Укрпошта не дозволяли додруковувати саме ту марку. Але ми не могли не піти на зустріч побажанням мільйонів людей"

Нова українська марка буде називатися – "Русскій воєнний корабль…ВСЬО". Смілянський розповів, скільки буде випущено таких марок.

"Сьогодні ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – "Русскій воєнний корабль … ВСЬО" або "Russian Warship … DONE". В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, оскільки вона буде теж мати український та міжнародний номінал. Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конвертів 1 мільйон. І, бо марка все ж паперова, то навіть потужні DDoS атаки з боку росїї, не завадять її випуску", - додав голова Укрпошти.

Він пообіцяв найближчими днями подумати, як врахувати недоліки при запуску першої марки, та не нехтуючи правилами безпеки дати приблизний графік запуску та продажі марок.

"Ще раз хочу подякувати всім за Ваше терпіння та увагу до наших випусків! Сподіваюсь ці новини зроблять настрій всіх трохи краще, тим більш перед святами! Про поновлення продаж в онлайн – магазині теж повідомлю. Дякую нашій команді! Дякую нашим самим крутим ЗСУ і Слава Україні!" – підкреслив Смілянський.