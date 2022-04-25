Укрпошта показала нову марку: її намалювала 11-річна Софійка
В Укрпошті анонсували випуск нової марки. Запуск цієї марки планувався ще до війни, а зараз це зображення стало також дуже актуальним.
Як виглядатиме нова марка Укрпошти - повідомили в Telegram-каналі.
"Наступна поштова марка, яку ми плануємо видати - буде з ілюстрацією української "Мрії" - найбільшого у світі літака", - сказано в повідомленні.
Виявляється, малюнок для цієї марки був намальований ще до війни. 11-річна Софія Кравчук з Волинської області намалювала картинку для участі в конкурсі "що для мене Україна".
Саме такою дівчинка бачила нашу країну - яскравою і квітучою. І з гордістю для кожного українця - літака "Мрія".
"Такою вона і буде! Попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Але мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка", - підкреслили в Укрпошті.
Нова марка Укрпошти
Варто відзначити, що раніше Ігор Смілянський анонсував появу нової марки, яка планувалася до запуску ще перед війною. А також він повідомив, які варіанти зараз розглядаються для нової військової марки.
А також ми писали про те, що в Укрпошті розповіли, як виглядатиме ще одна марка з російським військовим кораблем.