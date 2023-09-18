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"Воняет мочой и картошкой". Как выглядит укрытие в киевском вузе КНЭУ (фото)

Киев, Понедельник 18 сентября 2023 10:36
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"Воняет мочой и картошкой". Как выглядит укрытие в киевском вузе КНЭУ (фото) Как выглядит укрытие в КНЭУ (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали, в каком виде находится укрытие для студентов Киевского национального экономического университета Вадима Гетьмана.

Снимки так называемого бомбоубежица опубликовали на странице “Хороший/Поганий КНЕУ” в Telegram.

Как выглядит убежище в КНЭУ

На кадрах показаны укрытия для 2 и 3 корпусов, а также для двух общежитий.

"Воняет мочой и картофелем каким-то. А здесь затоплено немного”, – говорится в видео.

Также можно увидеть, что состояние самого убежища оставляет желать лучшего. Там находиться абсолютно невозможно.

Под стенами стоит строительный мусор, сантехника непригодна для пользования, всюду пыль и грязь.

&quot;Воняет мочой и картошкой&quot;. Как выглядит укрытие в киевском вузе КНЭУ (фото)&quot;Воняет мочой и картошкой&quot;. Как выглядит укрытие в киевском вузе КНЭУ (фото)Так выглядит укрытие в КНЭУ (фото: t.me/goodbad_kneu)

Напомним, что школьники в Житомире жалуются на нарушение их прав.

Раньше мы рассказывали, нужно ли родителям сдавать деньги на ремонт школы.

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