"Воняет мочой и картошкой". Как выглядит укрытие в киевском вузе КНЭУ (фото)
В сети показали, в каком виде находится укрытие для студентов Киевского национального экономического университета Вадима Гетьмана.
Снимки так называемого бомбоубежица опубликовали на странице “Хороший/Поганий КНЕУ” в Telegram.
Как выглядит убежище в КНЭУ
На кадрах показаны укрытия для 2 и 3 корпусов, а также для двух общежитий.
"Воняет мочой и картофелем каким-то. А здесь затоплено немного”, – говорится в видео.
Также можно увидеть, что состояние самого убежища оставляет желать лучшего. Там находиться абсолютно невозможно.
Под стенами стоит строительный мусор, сантехника непригодна для пользования, всюду пыль и грязь.
Так выглядит укрытие в КНЭУ (фото: t.me/goodbad_kneu)
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