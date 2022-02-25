В Укренерго розповіли, чи планується відключення електроенергії в Україні через вторгнення Росії
В Україні відключення електроенергії не плануються. Зазначається, що енергетична система країни працює стабільно.
Про це повідомила держкомпанія Укренерго.
Так, наразі енергосистема країни працює в нормальному режимі.
Також фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні. До того ж енергопостачання населення та військових забезпечується стабільно.
Окрім того, енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі.
Жодних підстав для примусового зменшення споживання електроенергії наразі не існує.
Через руйнування мережевої інфраструктури наразі перерване енергопостачання в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Мостищі.
Також знеструмлено споживачів в Чернігівській області (25 населених пунктів), Харківській області (42 населених пункти), Житомирській області (14 населених пунктів).
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