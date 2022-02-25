В Укрэнерго рассказали, планируется ли отключение электроэнергии в Украине из-за вторжения России

В Украине отключения электроэнергии не планируются. Отмечается, что энергетическая система страны работает стабильно.

Об этом сообщила госкомпания Укрэнерго .

Так, сейчас энергосистема страны работает в нормальном режиме.

Также фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне. К тому же энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно.

Кроме того, энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.

Никаких оснований для принудительного уменьшения потребления электроэнергии пока не существует.

Из-за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище.

Также обесточены потребителей в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов).