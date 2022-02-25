В Укрэнерго рассказали, планируется ли отключение электроэнергии в Украине из-за вторжения России
В Украине отключения электроэнергии не планируются. Отмечается, что энергетическая система страны работает стабильно.
Об этом сообщила госкомпания Укрэнерго.
Так, сейчас энергосистема страны работает в нормальном режиме.
Также фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне. К тому же энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно.
Кроме того, энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.
Никаких оснований для принудительного уменьшения потребления электроэнергии пока не существует.
Из-за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище.
Также обесточены потребителей в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов).
Ранее мы сообщали, что НБУ закрыл российские государственные банки в Украине.
Также мы писали, что НБУ оперативно перечислил в госбюджет 19 млрд гривен прибыли.