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В Укрэнерго рассказали, планируется ли отключение электроэнергии в Украине из-за вторжения России

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 19:05
В Укрэнерго рассказали, планируется ли отключение электроэнергии в Украине из-за вторжения России Будут ли отключать в Украине свет (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине отключения электроэнергии не планируются. Отмечается, что энергетическая система страны работает стабильно.

Об этом сообщила госкомпания Укрэнерго.

Так, сейчас энергосистема страны работает в нормальном режиме.

Также фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне. К тому же энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно.

Кроме того, энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.

Никаких оснований для принудительного уменьшения потребления электроэнергии пока не существует.

Из-за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище.

Также обесточены потребителей в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов).

Ранее мы сообщали, что НБУ закрыл российские государственные банки в Украине.

Также мы писали, что НБУ оперативно перечислил в госбюджет 19 млрд гривен прибыли.

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