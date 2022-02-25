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НБУ закрив російські державні банки в Україні

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 17:50
НБУ закрив російські державні банки в Україні Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації. Це "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбєрбанк") та "Промінвестбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", - заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Міжнародний резервний банк" на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", "Промінвестбанк" на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Нагадаємо Національний банк України заборонив розрахунки в російських та білоруських рублях та операції з підприємствами держав-агресорів.

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Національний банк України
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