Украину сегодня накроет мощная солнечная буря: что нужно знать

Когда ожидается буря

Согласно прогнозу ресурса Meteoagent, мощная магнитная буря накроет Землю именно сегодня, 12 июля. Эта буря будет обладать К-индексом 5, что свидетельствует о высокой штормовой активности.

Уже 13 июля активность К-индекса немного снизится, хотя все равно будет ощутимо высокой – на уровне средней солнечной бури. Также вспышки на Солнце прогнозируются 16, 17, 18 и 19 июля.

Во все остальные дни показатель К-индекса будет держаться на уровне "2", что соответствует низкому уровню геомагнитной активности.

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Что такое солнечная буря

Геомагнитные бури являют собой взрывные процессы на Солнце, характеризующиеся выбрасыванием массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Большинство потока электрически заряженных частиц, как правило, протонов и электронов, держит курс на Землю. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и могут вызвать ряд явлений и помех в работе спутников, электрических сетей и средств связи (перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т.п.).

Также ярким проявлением сильных солнечных бурь может стать возникновение северного и южного полярного сияния.

Вред магнитных бурь

Больше всего солнечные бури могут навредить астронавтам, находящимся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергнуться высокому уровню радиации, что увеличит риск развития рака.

Также есть исследования, доказывающие, что солнечные бури могут влиять на самочувствие людей. Особенно настроение, сон и физическое самочувствие.

В такие дни люди часто испытывают сильную усталость, головную боль, депрессию, расстройство сна, повышенную агрессию или эмоциональность. Могут обостряться хронические заболевания.

Научный мир продолжает изучать такое явление, как магнитная буря и расширять свое понимание влияния солнечных вспышек на жизнедеятельность.