Климатолог сказала, где в Украине комфортнее всего будет жить через 50 лет

2023-й стал самым жарким за все годы наблюдения. Ученые единогласно заявляют, что повышение температуры по всей планете будет происходить и дальше. В будущем это приведет к явлению "климатических беженцев", потому что люди будут переселяться на территории, которые более комфортны для жизни.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Какие регионы будут наиболее благоприятны для проживания через полвека

"Самыми благоприятными для жизни сейчас и в ближайшем будущем есть регионы, расположенные в умеренных широтах, на равнинных территориях, подальше от побережий океанов и морей и горных массивов. К таким регионам относится и Украина", - говорит климатолог.

По словам Балабух, несмотря на значительные изменения климата, которые наблюдаются на территории нашей страны, они не так катастрофичны, как в полярных и тропических широтах.

"Поэтому значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе", - объясняет ученая.

Климатолог добавляет, что в Украине комфортнее всего через 50-100 лет будет жить на Прикарпатье и Полесье, особенно правобережном.

Средняя температура на планете будет постоянно повышаться (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Также Балабух отмечает, если люди будут продолжать и дальше в таком же объеме использовать углеродные технологии, то уже к середине XXI века концентрация парниковых газов может достигнуть 1313 ppm и продолжит расти дальше. А средняя за год температура воздуха может повыситься на 1,7-2,2 градуса к середине столетия, а к концу века на 4-5 градусов и более по сравнению с его началом.

"Концентрация парниковых газов может к концу столетия вырасти до 630 ppm и стабилизироваться, а средняя за год температура воздуха может повыситься на 2-2,5 градуса к концу века", - объясняет климатолог.

Если средняя температура на планете достигнет таких показателей, половина редких видов растений в Украине исчезнут со своих мест.