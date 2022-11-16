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В Киеве ожидается гололед: что нужно знать водителям и пешеходам

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Киев, Среда 16 ноября 2022 16:06
В Киеве ожидается гололед: что нужно знать водителям и пешеходам Фото: в Киеве ожидается гололед (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 17 ноября синоптики прогнозирует первый снег, а вместе с ним и гололед. Также прогнозируют местами налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с.

В КМДА рассказали жителям столицы, как правильно себя вести в такую погоду.

Что нужно помнить водителям в гололед

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Правила для пешеходов

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Кстати, жителей столицы просят сообщать Контактный центр города Киева на 15-51 о необработанных противогололедными средствами участках и территориях.

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Киев