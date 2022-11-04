Украину скоро завьюжит: синоптики ошеломили новым прогнозом погоды

Погода в Украине совсем скоро преподнесет неприятный сюрприз. Затяжной теплый период начнет резко меняться холодной погодой с дождями, а следом придут морозы и первый мокрый снег.
Когда жителям Украину ждать морозы и первый снег - читайте в материале ниже.
Как рассказал народный синоптик Стас Щедрин в комментарии для ТСН, уже во второй половине ноября ожидается сильное ухудшение погоды.
"Уже в скором времени в Украине может сильно завьюжить. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем", - спрогнозировал синоптик.
При этом прогнозы на нынешнюю зиму ранее давали очень обнадеживающие - без аномальных снегопадов и умеренные температуры. Сильных морозов пока не прогнозируют, возможны короткие периоды с понижением до -15 градусов.
По данным сайта Gismeteo, низкие температуры и осадки придут в разные области Украины неравномерно.
На востоке страны первый снег ожидается уже 16 ноября. Резкое похолодание придет уже через неделю, с 14 ноября. Сначала до минусов упадет только ночью, а после 24 ноября ожидается первая порция морозов от -7 до -11 градусов с сильными снегопадами.
Последняя декада ноября будет пасмурная, с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью опустится с -3 до -7 градусов, а первые дневные морозы стоит ожидать с 24 ноября.
Кстати, ранее мы писали о том, что первый мокрый снег в ноябре спрогнозировал главный синоптик Украины Николай Кульбида.
А еще рассказывали о том, какие прогнозы на зиму 2022/2023 давали разные синоптики.