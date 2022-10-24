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Главный синоптик Украины дал прогноз на зиму и сообщил, когда будет первый снег

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 09:33
Главный синоптик Украины дал прогноз на зиму и сообщил, когда будет первый снег Фото: Зима в Украине обещает быть комфортной (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Зима в Украине обещает быть не суровой и будет похожа на предыдущие зимы.

Об этом рассказал "24 каналу" главный синоптик страны Николай Кульбида.

Когда в Украине выпадет первый снег

Отметим, что в Карпатах первые снежные осадки выпали еще в сентябре, в ноябре снег прогнозируется не только в горах. По словам эксперта, он долго не пролежит.

"Совершенно не исключают, что в ноябре выпадет снег. Вероятность – велика. Но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не лежит", - сказал Кульбида.

Николай отметил, что до конца октября, кроме Карпат, снега нигде не будет.

Будут ли суровые морозы зимой?

Синоптик отмечает, что в целом температурный режим зимой будет выше нормы. Судя по всему, продолжительных похолоданий не будет.

"Возможен очень кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая возможность есть. Но эти морозы будут кратковременными, они не задержатся надолго", - рассказал эксперт.

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Кульбида сообщает, что все же зима в стране будет, не стоит думать, что глобальное потепление окажет роль на Украину.

"Зима в Украине будет. И немного снега тоже. Но он будет и таять, и выпадать. Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет меньше", - сообщил Николай.

"Последние 20 лет средняя температура воздуха в Украине бьет рекорды, она становится выше. Говорить о каких-то огромных аномалиях на этот счет можно, но вероятность этих аномалий очень минимальна", - добавил он.

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