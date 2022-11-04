Україну незабаром вхурделить: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

Погода в Україні дуже скоро піднесе неприємний сюрприз. Затяжний теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.
Коли жителям України чекатиме морози та перший сніг – читайте у матеріалі нижче.
Як розповів народний синоптик Стас Щедрін у коментарі для ТСН, вже у другій половині листопада очікується сильне погіршення погоди.
"Уже незабаром в Україні може сильно вхурделити. У другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень", - спрогнозував синоптик.
При цьому прогнози на цю зиму раніше давали дуже обнадійливі - без аномальних снігопадів та помірні температури. Сильних морозів поки що не прогнозують, можливі короткі періоди зі зниженням до -15 градусів.
За даними сайту Gismeteo, низькі температури та опади прийдуть у різні області України нерівномірно.
На сході країни перший сніг очікується 16 листопада. Різке похолодання прийде вже за тиждень, з 14 листопада. Спочатку до мінусів впаде лише вночі, а після 24 листопада очікується перша порція морозів від -7 до -11 градусів із сильними снігопадами.
Остання декада листопада буде похмурою, з сильними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура вночі опуститься з -3 до -7 градусів, а перші денні морози варто очікувати з 24 листопада.
До речі, раніше ми писали, що перший мокрий сніг у листопаді спрогнозував головний синоптик України Микола Кульбіда.
А ще розповідали, які прогнози на зиму 2022/2023 давали різні синоптики.