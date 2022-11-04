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Україну незабаром вхурделить: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

Погода в Україні в листопаді (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні дуже скоро піднесе неприємний сюрприз. Затяжний теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

Коли жителям України чекатиме морози та перший сніг – читайте у матеріалі нижче.

Коли в Україну прийде похолодання

Як розповів народний синоптик Стас Щедрін у коментарі для ТСН, вже у другій половині листопада очікується сильне погіршення погоди.

"Уже незабаром в Україні може сильно вхурделити. У другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень", - спрогнозував синоптик.

При цьому прогнози на цю зиму раніше давали дуже обнадійливі - без аномальних снігопадів та помірні температури. Сильних морозів поки що не прогнозують, можливі короткі періоди зі зниженням до -15 градусів.

А що говорять погодні сайти?

За даними сайту Gismeteo, низькі температури та опади прийдуть у різні області України нерівномірно.

На сході країни перший сніг очікується 16 листопада. Різке похолодання прийде вже за тиждень, з 14 листопада. Спочатку до мінусів впаде лише вночі, а після 24 листопада очікується перша порція морозів від -7 до -11 градусів із сильними снігопадами.

У південній частині з 14 листопада почнеться погіршення погоди з дощами, мокрим снігом та зниженням температури. До 20 листопада можливі сильні снігопади із мокрим снігом, а морози прийдуть після 22 листопада.

Північ країни мокрий сніг відвідає незабаром - 7 листопада. Потім майже тиждень очікуються дощі та зниження температури. Нічні морози прийдуть після 14 листопада, а вдень температура нижче за нуль опуститься 24 листопада. Мокрий сніг та сніг із дощем очікується в останній декаді листопада. На початок грудня температура опускатиметься вже до -7 -9 градусів.

Жителям західних областей синоптики обіцяють різке похолодання з 14 листопада – можливий мокрий сніг із дощем. Мінуси вночі прийдуть із 15 листопада і до кінця місяця буде холодно, можливий сніг із дощем та мокрий сніг.

Невтішний прогноз синоптиків і для Києва. Сильний дощ із мокрим снігом накриє столицю 14 листопада і разом із погіршенням погоди прийдуть і морози.

Остання декада листопада буде похмурою, з сильними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура вночі опуститься з -3 до -7 градусів, а перші денні морози варто очікувати з 24 листопада.

До речі, раніше ми писали, що перший мокрий сніг у листопаді спрогнозував головний синоптик України Микола Кульбіда.

А ще розповідали, які прогнози на зиму 2022/2023 давали різні синоптики.

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