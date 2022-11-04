Украину скоро завьюжит: синоптики ошеломили новым прогнозом погоды

Погода в Украине совсем скоро преподнесет неприятный сюрприз. Затяжной теплый период начнет резко меняться холодной погодой с дождями, а следом придут морозы и первый мокрый снег.

Когда жителям Украину ждать морозы и первый снег - читайте в материале ниже.

Когда в Украину придет похолодание

Как рассказал народный синоптик Стас Щедрин в комментарии для ТСН, уже во второй половине ноября ожидается сильное ухудшение погоды.

"Уже в скором времени в Украине может сильно завьюжить. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем", - спрогнозировал синоптик.

При этом прогнозы на нынешнюю зиму ранее давали очень обнадеживающие - без аномальных снегопадов и умеренные температуры. Сильных морозов пока не прогнозируют, возможны короткие периоды с понижением до -15 градусов.

А что говорят сайты погоды?

По данным сайта Gismeteo, низкие температуры и осадки придут в разные области Украины неравномерно.

На востоке страны первый снег ожидается уже 16 ноября. Резкое похолодание придет уже через неделю, с 14 ноября. Сначала до минусов упадет только ночью, а после 24 ноября ожидается первая порция морозов от -7 до -11 градусов с сильными снегопадами.

В южной части с 14 ноября начнется ухудшение погоды с дождями, мокрым снегом и снижением температуры. До 20 ноября возможны сильные снегопады с мокрым снегом, а морозы придут после 22 ноября.

Север страны мокрый снег посетит совсем скоро - 7 ноября. Потом почти неделю ожидаются дожди и снижение температуры. Ночные морозы придут после 14 ноября, а днем температура ниже нуля опустится 24 ноября. Мокрый снег и снег с дождем ожидается в последней декаде ноября. К началу декабря температура будет опускаться уже до -7 -9 градусов.

Жителям западных областей синоптики обещают резкое похолодание с 14 ноября - возможен мокрый снег с дождем. Минусы ночью придут с 15 ноября и до конца месяца будет холодно, возможен снег с дождем и мокрый снег.

Неутешительный прогноз у синоптиков и для Киева. Сильный дождь с мокрым снегом накроет столицу 14 ноября и вместе с ухудшением погоды придут и морозы.

Последняя декада ноября будет пасмурная, с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью опустится с -3 до -7 градусов, а первые дневные морозы стоит ожидать с 24 ноября.