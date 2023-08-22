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Украинцам сделали важное заявление об отключениях света зимой: к чему теперь готовиться

Вторник 22 августа 2023 08:31
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Украинцам сделали важное заявление об отключениях света зимой: к чему теперь готовиться Фото: Будут ли в Украине отключения света зимой (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многих украинцев волнует вопрос, будут ли этой зимой отключения света по графику, как это было в сезоне 2022-2023.

В Министерстве энергетики сообщили, что энергосистема готова к прохождению зимнего сезона.

Что нужно знать о свете этой зимой

Так, министр энергетики Герман Галущенко на брифинге во время рабочей поездки во Львовскую область сообщил, что энергетическая инфраструктура Украины готовится к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации (обстрелы со стороны российской армии).

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага - достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", - сказал он.

По его словам, в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

Что могут сделать украинцы сейчас

Ни для кого не секрет, что война в Украине продолжается, поэтому подумать о дополнительных источников света и тепла можно же сейчас. Также не забывайте об экономном и разумном потреблении электроэнергии.

Ранее мы писали, что купить на случай блекаута уже сейчас и сколько стоят товары.

Читайте также о том, будет ли интернет и мобильная связь в случае блэкаута.

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