Будет ли связь и интернет в случае новых блекаутов: что говорят мобильные операторы

Во время массовых атак на инфраструктуру минувшей зимой, когда без света оставалось одновременно много районов, инженеры постоянно работали, чтобы развозить и запускать мобильные генераторы. Это десятки тысяч объектов связи по всей стране.

Прошлая зима стала одной из сверхсложных для Украины из-за массовых атак оккупантов на энергетическую инфраструктуру страны. Вся страна столкнулась с отключениями света и отсутствием мобильной связи.

Готовы ли мобильные операторы к возможным новым отключениям этой осенью, будет ли связь и мобильный интернет – РБК-Украина расспросило трех основных украинских операторов.

"У большинства абонентов будет связь", – операторы

Война заставила украинские компании быть готовыми ко всем возможным вызовам. С начала террористических атак на энергетическую инфраструктуру Украины мобильные операторы работают над обеспечением поддержки непрерывной работы сети.

Компания lifecell увеличивает количество аккумуляторных батарей и генераторов на технологических площадках. Это помогло бы решать проблему с исчезновением связи и мобильного интернета, когда свет выключается, рассказывают РБК-Украина в пресс-службе компании.

"Только за последние месяцы мы обеспечили подключение еще более 800 стационарных, партнерских и мобильных генераторов, которые способны обеспечивать работу базовых станций без питания. Готовясь к вероятным блекаутам, lifecell также заменил тысячи аккумуляторных батарей на новые, более емкие и выносливые, которые способны работать без питания 4-5 часов. И каждый день мы продолжаем эту работу", – говорится в комментарии.

Компания снабдила генераторами все опорные технологические площадки, которые способны держать работающей большую часть сети. Можно сказать, что альтернативного питания базовых станций хватит для поддержки большей части сети lifecell в случае длительного обесточивания.

А вот будет ли у пользователей мобильная связь в случае длительного отключения света – ответ на этот вопрос зависит от продолжительности отключений электроэнергии и локации, где будет находиться абонент.

Фото: Мобильные операторы увеличивают количество аккумуляторных батарей и генераторов на технологических площадках (unsplash.com)

"У lifecell более 9 тысяч базовых станций по всей Украине. При длительных отключениях стационарного питания одновременно по всей Украине трудно обеспечить подключение генераторов и подвоз топлива на все без исключения локации. Поэтому преимущество в обеспечении автономного питания будет предоставляться коммутаторам и узловым технологическим площадкам. Это означает, что опорная сеть оператора будет работать, то есть у большинства абонентов будет связь", – говорят в пресс-службе.

Резервное питание на базовых станциях: зачем это нужно

Сейчас более 2 тысяч технологических площадок "Киевстар" снабжены стационарными и переносными дизель-генераторами. Благодаря этому все ключевые базовые станции, коммутаторы и критически важное оборудование телеком-оператора имеют резервное питание, говорят РБК-Украина в пресс-службе компании.

Из-за возможных новых блекаутов оператор обеспечивает свою телеком-сеть дизель-генераторами, аккумуляторами длительного действия и источниками бесперебойного питания

"Также на базовых станциях установлены новые аккумуляторы длительного действия, которые могут работать без внешнего электропитания 4-6 часов. На сегодняшний день мы установили почти 37 тысяч таких аккумуляторов и продолжает эту работу. Всего компания инвестировала более 900 миллионов гривен в энергонезависимость", – отметили в пресс-службе.

В "Киевстаре" планируют, чтобы до конца этого года 70% сети фиксированного интернета (услуга "Домашний Интернет") были обеспечены источниками бесперебойного питания. Для этого на сети домашнего интернета до конца года будет установлено 50 тысяч блоков бесперебойного питания.

Фото: Батареи на базовых станциях операторов могут работать после выключения света 4-6 часов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Почему невозможно обеспечить генераторами все станции.

Vodafone оснастил автономным резервным питанием 100% своих площадок, на которых расположены базовые станции. Обычно эти батареи могут поддерживать работу без основного питания до 4-5 часов.

Но во время массовых и частых отключений эти аккумуляторные батареи не успевали заряжаться, а при постоянном недозаряде теряли часть своей емкости. Поэтому иногда после исчезновения электроэнергии базовая станция выключалась гораздо быстрее, говорят в пресс-службе компании.

"Чтобы обеспечить работу оборудования связи, компания привлекает все генераторы, которые есть в наличии. На узловых площадках сети установлены стационарные дизель-генераторы. Для питания базовых станций используются мобильные генераторные установки", – рассказывает РБК-Украина PR-директор компании Vodafone Ukraine Виктория Рубан.

Учитывая опыт, Vodafone закупил сотни дополнительных генераторов. Компания задействовала 1120 дизель-генераторных установок и продолжает работы по подготовке к следующей зиме.

"Очевидно, что обеспечить все площадки генераторами невозможно: даже при достаточном количестве генераторов ни один оператор не сможет собственными силами одновременно доставить генератор к каждой площадке, вовремя заправлять и охранять его", – отмечает собеседница.

Не везде можно установить мобильные генераторы: многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить их невозможно. Поэтому инженеры разрабатывают сценарии работы сети при плановых отключениях света, чтобы с помощью в разы меньшего количества базовых станций поддерживать доступность покрытия.

Фото: Опорная сеть оператора будет работать, то есть у большинства абонентов будет связь, обещают операторы (unsplash.com)

Vodafone также ищет партнеров с собственными мощными промышленными генераторами и на объектах которых установлены их базовые станции. Это делают, чтобы была возможность оперативно переключить базовые станции на их генераторы.

"Мы обращаемся к владельцам объектов инфраструктуры, где установлено оборудование мобильных операторов и имеющиеся стационарные генераторы со свободными мощностями в 5-7 кВт с предложением о сотрудничестве и участии в поддержке работы мобильной связи в отсутствие внешнего электропитания. Это поможет всем оставаться на связи", – отметила представитель Vodafone Ukraine.