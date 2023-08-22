Українцям зробили важливу заяву про відключення світла взимку: до чого тепер готуватись
Багатьох українців хвилює питання, чи будуть цієї зими відключення світла за графіком, як це було у сезоні 2022-2023.
У Міністерстві енергетики повідомили, що енергосистема готова до проходження зимового сезону.
Що потрібно знати про світло цієї зими
Так, міністр енергетики Герман Галущенко під час робочої поїздки до Львівської області на брифінгу повідомив, що енергетична інфраструктура України готується до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації (обстріли з боку російської армії).
"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключено наслідків ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з погляду утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", - сказав він.
За його словами, у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріл не планується вводити обмеження у подачі електроенергії споживачам.
Що можуть зробити українці зараз
Ні для кого не секрет, що війна в Україні триває, тому подумати про додаткові джерела світла та тепла можна ж зараз. Також не забувайте про економне та розумне споживання електроенергії.
Раніше ми писали, що купити на випадок блекауту вже зараз і скільки коштують товари.
Читайте також про те, чи буде інтернет та мобільний зв'язок у разі блекауту.