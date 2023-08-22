Українцям зробили важливу заяву про відключення світла взимку: до чого тепер готуватись

Багатьох українців хвилює питання, чи будуть цієї зими відключення світла за графіком, як це було у сезоні 2022-2023.

Що потрібно знати про світло цієї зими

Так, міністр енергетики Герман Галущенко під час робочої поїздки до Львівської області на брифінгу повідомив, що енергетична інфраструктура України готується до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації (обстріли з боку російської армії).

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключено наслідків ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з погляду утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", - сказав він.

За його словами, у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріл не планується вводити обмеження у подачі електроенергії споживачам.

Що можуть зробити українці зараз

Ні для кого не секрет, що війна в Україні триває, тому подумати про додаткові джерела світла та тепла можна ж зараз. Також не забувайте про економне та розумне споживання електроенергії.