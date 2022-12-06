НБУ ужесточил требования к работе банков в случае блекаута

Национальный банк Украины ужесточил требования к работе банков в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Кроме того, НБУ предложил банкам увеличить лимиты в банкоматах и отменить дополнительные комиссии по картам других банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В частности, банки должны определить в каждом регионе четкий перечень дежурных отделений (не менее 35% отделений), которые будут предоставлять услуги клиентам при длительном отсутствии энергоснабжения.

По данным пресс-службы, дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными деньгами.

Кроме того, НБУ обратился к банкам с инициативой по внедрению "банкоматного национального роуминга", предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карточек других банков в банкоматах.

"Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе", - говорится в сообщении.