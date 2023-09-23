Украинцам на заметку. Сколько наличных денег можно снять в польских банках

Украинские беженцы, имеющие польские банковские карты, должны точно знать, какие ограничения действуют на снятие наличных денег в их финучреждении.

О том, какие лимиты действуют на снятие наличных денег в польских банках, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yavp.pl.

Pekao

В этом банке в течение суток можно снять только 1000 злотых, а в течение месяца - не более 5000 злотых. По желанию клиента можно увеличить дневной предел до 3000 злотых.

PKO Bank Polski

С кредитной карты этого банка можно снять сумму от 600 до 15 000 злотых, а стандартный лимит, установленный банком, составляет 5 000 злотых. Клиенты, выводящие наличные деньги через BLIK, могут снять от 3000 до 20 000 злотых после установления соответствующего лимита.

mBank

Этот банк установил ограничение на снятие наличных денег в сумме 10 000 злотых. И поднять этот предел невозможно. А за одну операцию можно снять только 4000 злотых.

Millenium

В этом банке в течение дня можно снять наличные деньги в сумме от 2 до 20 000 злотых.

Santander

За сутки в этом банке можно снять наличные деньги в сумме от 2 до 15 тысяч злотых. Важно, что в день количество транзакций не может превышать 10.

Alior Bank

Если клиент банка предварительно согласует с банком, то лимит для снятия наличных денег может составлять до 25 000 злотых. Для владельцев карты World Elite - до 50 000 злотых.

Credit Agricole

В этом банке клиент сам устанавливает месячный и дневной предел для снятия наличных денег. Снятие BLIK возможно не более чем на 5000 злотых.

ING

В сутки в этом банке клиент может снять 10 000 злотых, а вот увеличить этот лимит невозможно.

Euronet

Лимит на снятие наличных установлен на сумму 800 злотых во всех банкоматах и депозитных автоматах Euronet Polska за каждую операцию с карты, бесконтактную транзакцию и транзакцию BLIK. Увеличить предел могут только клиенты на основе двусторонних соглашений между конкретным банком и Euronet.