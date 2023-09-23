Українцям на замітку. Скільки готівки можна зняти у польських банках

Українські біженці, які мають польські банківські картки, повинні точно знати, які обмеження діють на зняття готівки у їхній фінустанові.

Про те, які ліміти є на зняття готівки у польських банках, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Yavp.pl .

Pekao

У цьому банку протягом однієї доби можна зняти лише 1000 злотих, а протягом місяця - не більше 5000 злотих. За бажанням клієнта можна збільшити денний ліміт до 3000 злотих.

PKO Bank Polski

З кредитної картки цього банку можна зняти суму від 600 до 15 000 злотих, а стандартний ліміт, встановлений банком, становить 5 000 злотих. Клієнти, які виводять готівку через BLIK, можуть зняти від 3000 до 20 000 злотих після встановлення відповідного ліміту.

mBank

Цей банк встановив обмеження на зняття готівки у сумі 10 000 злотих. І підняти цей ліміт неможливо. А за одну операцію можна зняти тільки 4000 злотих.

Millenium

У цьому банку протягом дня можна зняти готівку у сумі від 2 до 20 000 злотих.

Santander

За добу у цьому банку можна зняти готівку у сумі від 2 до 15 тисяч злотих. Важливо, що за день кількість транзакцій не може перевищувати 10.

Alior Bank

Якщо клієнт банку попередньо узгодить із фінустановою, то ліміт для зняття готівки може становити до 25 000 злотих. Для власників картки World Elite - до 50 000 злотих.

Crеdit Agricole

У цьому банку клієнт сам встановлює місячний і денний ліміт для зняття готівки. Зняття BLIK можливе не більше, ніж на 5000 злотих.

ING

За добу у цьому банку клієнт може зняти 10 000 злотих, а от збільшити цей ліміт неможливо.

Euronet

Ліміт на зняття готівки встановлений на суму 800 злотих у всіх банкоматах і депозитних автоматах Euronet Polska за кожну операцію з картки, безконтактну транзакцію та транзакцію BLIK. Збільшити ліміт можуть тільки клієнти на основі двосторонніх угод між конкретним банком і Euronet.