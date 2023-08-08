Банкомат не выдает деньги: в ПриватБанке рассказали, как снять наличку и избежать неприятностей

В Украине участились ситуации, при которых банкомат не выдает наличные деньги, но средства со счета списываются. И большинство клиентов обычно в такие минуты растеряны, что делать дальше - не знают.

Как правильно снимать наличку в банкоматах и избежать проблем - читайте ниже.

Используйте услугу "Наличка на кассе"

В ПриватБанке напоминают, что снять наличные деньги можно и без банкомата. Все, что вам нужно, это зайти в ближайший супермаркет, сделать любую покупку и на кассе сообщить кассиру сумму, которую хотите снять с карты.

Найти адрес ближайшей торговой точки, где можно через кассу снять деньги, можно с помощью специальной онлайн-карты по этой ссылке.

Стоит отметить, что эта услуга спасает в ситуации, когда банкомата нет поблизости, он неисправен, в нем закончились наличные или возле банкомата огромная очередь.

Как правильно пользоваться банкоматом

Если же вариант снятия через кассу вам не подходит, а рядом полно банкоматов, то есть несколько простых правил, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций.

Перед тем как проводить операцию, убедитесь, что банкомат исправен. Также проверьте на наличие возможных дополнительных устройств - к примеру, мошенники могут оставлять накладки на клавиатуре или на устройствах, куда вы вставляете карту и на отсеке для выдачи денег.

Один из распространенных видов мошенничества - кеш-треппинг. Злоумышленники наклеивают специальную пленку на отсек для выдачи денег, и вы их не получите. Но со счета они будут списаны.

Если у вас есть такая возможность и время, делайте фото или видео своих операций с банкоматом.

Что делать, если банкомат не выдает деньги

В защите прав потребителя дали четкий алгоритм действий в ситуациях, когда деньги были списаны со счета, но банкомат их не выдал.

1. Не отходите от банкомата ни на шаг. Если это проделки мошенников, то они сразу же воспользуются моментом, чтобы снять пленку с отсека для выдачи денег и забрать ваши средства.

2. Обратитесь в горячую службу поддержки банка, который выдал карту. Менеджеру нужно сообщить все детали операции - свои данные, сумму, время, расположение банкомата.

3. Сохраните чеки, смс-сообщения. Сделайте фото и видео, где будет отображаться последовательность действий клиента и сообщения на экране банкомата.

4. Обратитесь в банк - владельцу банкомата, особенно сели это не банк-эмитет карты. Часто телефон контактного центра банка указан на самом банкомате. Менеджеру сообщите о проблеме и дайте полную информацию об операции.

Вернут ли деньги?

Обычно в банке таким операциям дают статус спорных. И если вы пользовались банкоматом другого банка, решение ситуации может затянуться.

Быстро вернут средства только в том случае, если при инкассации банкомата будет обнаружена лишняя сумма в размере вашей операции. Это станет подтверждением правомерности претензий клиента.

Если же инкассация не подтвердит наличие "лишней суммы", то средства не вернут, а банк-эмитет может еще и штраф выписать в размере 250 гривен - за отсутствие оснований для обжалования операции.