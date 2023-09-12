Украинцам выплатят по 2200 гривен помощи: кто сможет получить

Некоторые украинцы, которые оказались в трудной ситуации, смогут получить денежную помощь в размере 2220 гривен. Эта сумма будет выплачиваться им в течение трех месяцев.
Деньги будут предоставляться благотворительным фондом "Право на защиту", который является партнером в сфере регистрации на получение денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев.
Денежная помощь будет доступна гражданам, постоянно или временно проживающим на территории Сумской области, которая постоянно поддается обстрелам со стороны России.
Но есть один нюанс, претендовать на такую выплату могут только те люди, которые еще не получали международную денежную помощь, и которые имеют доход на одного члена семьи, не превышающую 5400 гривен.
Кроме того, эти люди должны принадлежать к одной из трех категорий населения:
Также люди должны соответствовать таким условиям:
Кстати, отдельные условия действуют для переселенцев и пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС (при условии пребывания на момент катастрофы на территории, пострадавшей в результате затопления).
Они имеют право подавать заявку на такую помощь повторно, даже если получали денежную помощь от международных организаций. Но предыдущее обращение должно было быть не раньше трех месяцев назад.
В городе Сумы вам нужно обратиться по адресу ул. Новоместенская, 1. Там принимают с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
Телефон, по которому можно узнать детали – (066)9312356.
Как мы ранее писали, в Украине мошенники взялись за "соцвыплаты".