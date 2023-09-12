Українцям виплатять по 2200 гривень допомоги: хто зможе отримати

Деякі українці, які опинилися у скрутній ситуації, зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 2220 гривень. Ця сума виплачуватиметься їм протягом трьох місяців.
Гроші надаватимуться благодійним фондом "Право на захист", який є партнером у сфері реєстрації на отримання грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців.
Грошова допомога буде доступна громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Сумської області, яка постійно піддається обстрілам з боку Росії.
Але є один нюанс, претендувати на таку виплату можуть лише ті люди, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу, і які мають дохід на одного члена сім'ї, яка не перевищує 5400 гривень.
Крім того, ці люди мають належати до однієї із трьох категорій населення:
Також люди повинні відповідати таким умовам:
До речі, окремі умови діють для переселенців та постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС (за умови перебування на момент катастрофи на території, що постраждала внаслідок затоплення).
Вони мають право подавати заявку на таку допомогу повторно, навіть якщо отримували грошову допомогу від міжнародних організацій. Але попереднє звернення мало бути не раніше трьох місяців тому.
У місті Суми потрібно звернутися за адресою вул. Новомістенська, 1. Там приймають із понеділка по п'ятницю з 09.00 до 18.00.
Телефон, яким можна дізнатися деталі – (066)9312356.
Як ми раніше писали, вУкраїні шахраї взялися до "соцвиплат".