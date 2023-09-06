В Украине мошенники взялись за "соцвыплаты": как работает новый "развод"

В Украине из-за боевых действий растет количество людей, нуждающихся в получении социальной помощи. Вместе с ними и увеличилось количество мошенников, которые наживаются на чужой беде.

Об этом сообщили на странице МВД Украины в Telegram .

Как работает схема

Обычно злоумышленники полагаются на доверчивость своих жертв и действуют очень неуклюже.

В частности, они звонят по телефону с неизвестного номера, представляются "благотворительной организацией" или "фондом" и сообщают "радостную" новость о том, что человеку насчитали социальную помощь, а потому необходимо предоставить данные паспорта и реквизиты банковской карты.

Если же человек сообщает эти данные, то вскоре может обнаружить, что вместо финансовой помощи с его счета были списаны все деньги.

Украинцам напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать третьему лицу реквизиты своей карты, включая ее номер, срок действия и CVV2-код.

Поэтому если такой звонок произошел, то стоит положить трубку, проверить действительно ли вам назначены соцвыплаты у представителей власти или родственников, а затем сообщите о ситуации правоохранителям.

Что следует знать

Мошенники могут создавать фейковые сайты, которые имитируют помощь и подобные платформы. Человек может увидеть объявление о помощи в соцсети, а дальше ему предлагают перейти по ссылке. Сделав это, она попадает на фишинговую страницу.

Часто это может быть сайт так называемого Единого компенсационного центра возврата денежных средств, но это приманка.

Мошенники похитят данные платежной карты пользователя, а фейковый сайт можно определить по домену.

Сайты государственных органов имеют в имени gov.ua и вас не будут просить дополнительно заплатить, чтобы получить компенсацию.

Категорически запрещено вводить реквизиты платежных карт или свои персональные данные на незнакомых и подозрительных сайтах.

Установите контроль движения средств, подключите смс-информирование и лимиты на операции.

В частности, если уж так случилось, что вы ввели свои данные на мошенническом сайте, то стоит заблокировать карту, а затем обратиться в киберполицию.