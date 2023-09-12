Украинцам выплатят по 2200 гривен помощи: кто сможет получить

Некоторые украинцы, которые оказались в трудной ситуации, смогут получить денежную помощь в размере 2220 гривен. Эта сумма будет выплачиваться им в течение трех месяцев.

Деньги будут предоставляться благотворительным фондом "Право на защиту", который является партнером в сфере регистрации на получение денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев.

Кто может рассчитывать на выплаты

Денежная помощь будет доступна гражданам, постоянно или временно проживающим на территории Сумской области, которая постоянно поддается обстрелам со стороны России.

Но есть один нюанс, претендовать на такую ​​выплату могут только те люди, которые еще не получали международную денежную помощь, и которые имеют доход на одного члена семьи, не превышающую 5400 гривен.

Кроме того, эти люди должны принадлежать к одной из трех категорий населения:

переселенцы, которые жили в области после 24 февраля 2022 года

лица, не перемещавшиеся после 24 февраля 2022 года, но пострадавшие от военных действий (например, полностью или частично разрушенное жилье/имущество, причинение существенного вреда здоровью, смерть близких)

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за границы)

Также люди должны соответствовать таким условиям:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше)

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше), или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, которые имеют: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение)

Кстати, отдельные условия действуют для переселенцев и пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС (при условии пребывания на момент катастрофы на территории, пострадавшей в результате затопления).

Они имеют право подавать заявку на такую ​​помощь повторно, даже если получали денежную помощь от международных организаций. Но предыдущее обращение должно было быть не раньше трех месяцев назад.

Как подать заявку на помощь

В городе Сумы вам нужно обратиться по адресу ул. Новоместенская, 1. Там принимают с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Телефон, по которому можно узнать детали – (066)9312356.