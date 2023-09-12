Українцям виплатять по 2200 гривень допомоги: хто зможе отримати

Деякі українці, які опинилися у скрутній ситуації, зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 2220 гривень. Ця сума виплачуватиметься їм протягом трьох місяців.

Гроші надаватимуться благодійним фондом "Право на захист", який є партнером у сфері реєстрації на отримання грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців.

Хто може розраховувати на виплати

Грошова допомога буде доступна громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Сумської області, яка постійно піддається обстрілам з боку Росії.

Але є один нюанс, претендувати на таку виплату можуть лише ті люди, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу, і які мають дохід на одного члена сім'ї, яка не перевищує 5400 гривень.

Крім того, ці люди мають належати до однієї із трьох категорій населення:

переселенці, які мешкали в області після 24 лютого 2022 року

особи, які не переміщалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій (наприклад, повністю або частково зруйноване житло/майно, заподіяння суттєвої шкоди здоров'ю, смерть близьких)

люди, які через військові дії були змушені залишити свої будинки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону)

Також люди повинні відповідати таким умовам:

сім'я, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше)

сім'я, яку очолює одна одинока/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше), або похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років

сім'ї з однією або декількома особами з особливими потребами, які мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб

прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження)

До речі, окремі умови діють для переселенців та постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС (за умови перебування на момент катастрофи на території, що постраждала внаслідок затоплення).

Вони мають право подавати заявку на таку допомогу повторно, навіть якщо отримували грошову допомогу від міжнародних організацій. Але попереднє звернення мало бути не раніше трьох місяців тому.

Як подати заявку на допомогу

У місті Суми потрібно звернутися за адресою вул. Новомістенська, 1. Там приймають із понеділка по п'ятницю з 09.00 до 18.00.

Телефон, яким можна дізнатися деталі – (066)9312356.