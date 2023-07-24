Ракетный удар по Одессе: где и как получить компенсацию за поврежденное жилье

Жители Одессы, чье жилье пострадало в результате ракетной атаки 23 июля , могут получить денежную компенсацию на восстановление домов.

Об этом пишет пресс-служба горсовета Одессы.

Как получить помощь

Получить помощь смогут местные жители, в домах которых повреждены окна (кроме балконных) или входные двери.

Компенсацию могут выплатить для замены:

оконных блоков

поврежденного остекления/стеклопакетов

металлической входной двери

Владельцам поврежденного жилья нужно обратиться в районную администрацию с пакетом документов:

заявление от собственника/пользователя (в случае, если квартира не приватизирована)

акт обследования, заполненный и совместно подписанный собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании

копия паспорта и налогового кода, правоустанавливающих документов на квартиру

распечатаны черно-белые фото всех повреждений

Также желательно добавить вывод специалиста по замене окон/стекла/входной двери. В документе должно быть указано, требуется ли замена оконного блока или только стеклопакетов, количество и размеры.

Какие масштабы разрушений в результате ракетной атаки

В результате ракетной атаки на Одессу 23 июля повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан и Спасо-Преображенский собор. К стати, Италия уже заявила, что готова отстроить разрушенную святыню.

Также получили повреждения пять детских садов, четыре школы, два заведения внешкольного образования.

Значительные разрушения получили и памятники архитектуры XIX века. По предварительным данным, повреждены 25 памятников культурного наследия, расположенных в зоне ЮНЕСКО.

Последствия ракетной атаки по Одессе 23 июля (фото: GettyImages)