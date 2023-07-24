Ракетный удар по Одессе: где и как получить компенсацию за поврежденное жилье
Жители Одессы, чье жилье пострадало в результате ракетной атаки 23 июля, могут получить денежную компенсацию на восстановление домов.
Об этом пишет пресс-служба горсовета Одессы.
Как получить помощь
Получить помощь смогут местные жители, в домах которых повреждены окна (кроме балконных) или входные двери.
Компенсацию могут выплатить для замены:
- оконных блоков
- поврежденного остекления/стеклопакетов
- металлической входной двери
Владельцам поврежденного жилья нужно обратиться в районную администрацию с пакетом документов:
- заявление от собственника/пользователя (в случае, если квартира не приватизирована)
- акт обследования, заполненный и совместно подписанный собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании
- копия паспорта и налогового кода, правоустанавливающих документов на квартиру
- распечатаны черно-белые фото всех повреждений
Также желательно добавить вывод специалиста по замене окон/стекла/входной двери. В документе должно быть указано, требуется ли замена оконного блока или только стеклопакетов, количество и размеры.
Какие масштабы разрушений в результате ракетной атаки
В результате ракетной атаки на Одессу 23 июля повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, многоэтажные и частные жилые дома, автомобили граждан и Спасо-Преображенский собор. К стати, Италия уже заявила, что готова отстроить разрушенную святыню.
Также получили повреждения пять детских садов, четыре школы, два заведения внешкольного образования.
Значительные разрушения получили и памятники архитектуры XIX века. По предварительным данным, повреждены 25 памятников культурного наследия, расположенных в зоне ЮНЕСКО.
Последствия ракетной атаки по Одессе 23 июля (фото: GettyImages)
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