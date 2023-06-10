Украинские беженцы могут получить помощь до 9000 гривен: кому достанется такая сумма

Украинским беженцам в Германии объявили о предоставлении новой денежной помощи. Общая ее сумма может доходить до 9000 гривен. Однако для того чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий.

Об этом говорится на сайте германского центра занятости.

Кто и сколько может получить

Помощь ориентирована на всех украинцев, вынужденных покинуть свою страну из-за войны России против Украины.

Главная цель нового типа выплат - это помочь беженцам трудоустроиться и повысить свою профессиональную квалификацию. Поэтому теперь центры занятости будут платить украинцам дополнительные 150 евро вместе с курсами повышения квалификации.

Если украинец или украинка захотят принимать участие в программах поддержки по поиску работы, ему будут предоставлять еще 75 евро до выплат. Таким образом, общая сумма помощи составит 225 евро или 8937 гривен.

Какую еще помощь могут получить украинцы

Помимо денежной помощи и курсов повышения квалификации, беженцы могут получить профессиональное образование "с нуля". В этом случае денежное пособие предусмотрено для того, чтобы граждане могли обеспечить себе нормальный уровень жизни.

Повысить свою профессиональную квалификацию и завершить среднее образование можно в течение трех лет.

Как получить помощь

Все вышеперечисленные предложения не предоставляются автоматически. Для этого нужно обратиться за консультацией в ваш центр занятости и узнать, при каких условиях он будет оплачивать дальнейшее профессиональное обучение.

Помимо профессиональных достижений, центры занятости также могут оплатить затраты на курсы немецкого языка.

Стоит также добавить, что денежную помощь могут получить и те украинские беженцы, которые уже трудоустроились, но получают низкие зарплаты.