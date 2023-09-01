Украинцам нужно срочно обменять деньги старого образца, иначе пропадут: заявление НБУ

Украинцам нужно срочно обменять ряд монет и банкнот разных номиналов, поскольку их изымают из обращения. Крайний срок, когда это можно сделать - 30 сентября включительно.
Об этом сообщает Национальный банк Украины в Telegram.
Обменять нужно монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. А также банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.
Обменять их можно до 30 сентября 2023 включительно. После этого они уже не будут обмениваться.
Для обмена старых денег граждане должны обратиться в Национальный банк Украины. Вот адреса в разных городах:
Также обменять деньги можно в уполномоченных банках:
Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
"Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена", - отмечают в НБУ.
С 1 октября 2019 монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. А с 1 октября 2020 года из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.
Эти деньги изымаются в рамках комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.
Раньше мы писали о том, какие украинские монеты можно продать за десятки тысяч гривен.
Читайте также о том, что в Украине запустили новую 10-гривневую монету.