Українцям треба терміново обміняти гроші старого зразка, інакше пропадуть: заява НБУ

Українцям потрібно терміново обміняти ряд монет та банкнот різних номіналів, оскільки їх вилучать з обігу. Крайній термін, коли це можна зробити - 30 вересня включно.
Про це повідомляє Національний банк України в Telegram.
Обміняти потрібно монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. А також банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.
Обміняти їх можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.
Для обміну старих грошей громадяни повинні звернутися до Національного банку України. Ось адреси у різних містах:
Також обміняти гроші можна в уповноважених банках:
Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.
"Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", - зазначають в НБУ.
З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. А з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.
Ці гроші вилучають у рамках комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими й простішими.
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