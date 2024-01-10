Врач объяснил, почему дети чаще болеют, чем взрослые

Дети дошкольного и школьного возраста чаще болеют острыми респираторными заболеваниями, чем взрослые. Это связано со многими факторами и есть способы, помогающие детской иммунной системе быстрее созреть.

Почему дети до 12 лет болеют чаще, чем дети старше и взрослые, объяснил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального университета Украины им. Богомольца, Заслуженный врач Украины Сергей Крамарев в интервью для РБК-Украина.

По словам специалиста, у детей созревание иммунной системы происходит достаточно медленно.

"У ребенка иммунная система достигает уровня иммунной системы взрослого человека в возрасте 10-12 лет. До этого возраста детский организм не способен быстро синтезировать интерфероны, являющиеся первой линией защиты человека в случае вирусных инфекций. У взрослого человека эта линия защиты включается в первые два дня после инфицирования вирусом, а у детей этот процесс может сместиться на 3-5-й день. То есть выработка интерферона опаздывает, вирус в организме успевает накапливаться, и возникает вирусная инфекция", - объясняет Крамарев.

Он добавил, что, кроме того, у детей недостаточным является синтез иммуноглобулинов, прежде секреторных иммуноглобулинов А, которые также являются первой линией защиты от инфекций.

"Важно и такое понятие, как барьерная функция слизистых. Она есть в дыхательных путях, в желудочно-кишечном тракте. То есть сама слизистая препятствует проникновению вирусов и бактерий. И эта барьерная функция у детей не развита так, как у взрослых, поэтому вирусы и бактерии легче проникают в клетки. Чтобы реализовалось их патогенное действие, нужно, чтобы они прикрепились к клеткам слизистых, а затем проникли внутрь этих клеток"

"Есть и эпидемиологические причины заболеваемости. В детсаду или школе неизбежны тесные контакты с другими детьми и скопления. У взрослых обычно нет таких скоплений, как в детских коллективах. И в результате таких скоплений облегчается передача возбудителей респираторных инфекций", - подчеркнул врач.

"Фактически можно сказать, что в течение первых 10-12 лет жизни иммунная система детей учится реагировать на патогены, которые могут вызвать заболевание. Она тренируется, приобретает иммунологическую память, поэтому дети болеют чаще, чем взрослые. Чем старше ребенок, тем больше в ее иммунной системы "опыта" в борьбе с разными инфекционными патогенами.

Следует заметить, что частые, рекуррентные (то есть повторяющиеся) респираторные заболевания у детей в большинстве случаев являются условной нормой", - отмечает Сергей Крамарев.