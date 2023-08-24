Украинцам рассказали, что делать, если не успели вовремя забрать паспорт

Правила получения документа

В частности, граждане, вынужденно выехавшие за границу из-за активных боевых действий, имеют возможность получить уже сделанные документы.

Сейчас работает механизм пересылки паспортов от одного территориального подразделения миграционной службы в любое в другом регионе Украины, а также через МИД Украины в зарубежные дипломатические учреждения и размещенные за границей представительства Центра обслуживания граждан "Паспортний сервіс".

Для того, чтобы получить за границей паспорт, необходимо:

обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или внутреннего паспорта в виде ID-карты

заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, где этот документ оформлялся

забрать паспорт нужно лично в дипломатическом учреждении. Документ для детей младше 16 лет может получить законный представитель

Доставка документа в учреждение осуществляется средствами дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.

Добавим, что срок хранения документов в Центрах предоставления административных услуг такой:

загранпаспорт - 1 месяц

ID-карта - 3 месяца

По истечении этих сроков оформленные документы передают в подраздел миграционной службы для дальнейшего хранения.

Как оформить паспорт Украины за границей

Для этого следует обратиться в подразделение государственного предприятия "Документ".

Подразделение работает не только на территории Украины, но и в Польше, Турции, Германии, Чехии, Испании и Словакии.

Однако граждане от 18 лет, которые до сих пор не получали паспорта, могут оформить его только при наличии документов с фотографией. Это может быть украинский загранпаспорт.

Чтобы получить ID-карту гражданина Украины, нужно подать письменное заявление в ГП "Документ".

В заявлении укажите о необходимости отправки паспорта из территориального подразделения ГМС, которое осуществляло его оформление, в организацию его выдачи за границей.