Прослужит много лет: на что обратить внимание при выборе стиральной машины в магазине
Современная стиральная машина - крайне полезный и функциональный бытовой прибор, что сэкономит вам много времени во время стирки одежды. Однако, в магазине нужно знать, как выбрать правильный прибор, чтобы прослужил много лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.
Что должен содержать прибор
Каждая бытовая стиральная машина должна иметь энергетическую этикетку, предоставляемую поставщиком и прикрепляемую распространителем на лицевой стороне или сверху бытовой стиральной машины. Ничто не должно закрывать или уменьшать видимость.
В соответствии с требованиями Технического регламента энергетической маркировки энергопотребительных продуктов, на микрофише (стандартной информационной таблице) отмечается следующая информация:
- наименование или торговая марка поставщика
- модель бытовой стиральной машины
- номинальная загруженность для стандартной программы стирки хлопка
- класс энергоэффективности
- средневзвешенный годовой объем энергопотребления
- объем потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка при температуре 60°C при полной и частичной загрузке
- средневзвешенная потребительская мощность в режиме "выключено" и ожидание
- средневзвешенный годовой объем потребления воды
- класс эффективности отжима по шкале от G (наименее эффективный) до А (наиболее эффективный)
- максимальная скорость оборотов барабана бытовой стиральной машины
- остаточное содержание влаги для стандартной программы стирки хлопка
- объяснение, что стандартная программа стирки хлопка при температуре 60 и 40 °C наиболее эффективна для потребления энергии и воды
- время выполнения стандартной программы стирки хлопка
- продолжительность режима ожидания
- уровень акустического распространения шума во время стирки и отжима
- информация по встраиванию бытовой стиральной машины
Также информация, содержащаяся в микрофише, может быть предоставлена в виде копии энергетической этикетки в цветном или черно-белом виде.
Виды стиральных машин
Автоматические
Такие стиральные машины обладают рядом полезных функций, среди которых автоматический отжим, деликатная стирка, сушка и другие. Наиболее бюджетные модели характеризуются довольно скромным списком функций и режимов стирки.
Полуавтоматические
Стиральные машины практически не имеют автоматических функций, за исключением рабочего таймера, отсчитывающего время стирки и сообщающего о ее окончании с помощью звукового или другого сигнала.
Ультразвуковые
Такие модели стиральных машин нельзя в полном смысле этого слова называть "машинами". Они чаще всего используются для деликатной стирки нижнего и постельного белья прямо в ванной или небольшой емкости.
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