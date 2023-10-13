Прослужит много лет: на что обратить внимание при выборе стиральной машины в магазине

Современная стиральная машина - крайне полезный и функциональный бытовой прибор, что сэкономит вам много времени во время стирки одежды. Однако, в магазине нужно знать, как выбрать правильный прибор, чтобы прослужил много лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook .

Что должен содержать прибор

Каждая бытовая стиральная машина должна иметь энергетическую этикетку, предоставляемую поставщиком и прикрепляемую распространителем на лицевой стороне или сверху бытовой стиральной машины. Ничто не должно закрывать или уменьшать видимость.

В соответствии с требованиями Технического регламента энергетической маркировки энергопотребительных продуктов, на микрофише (стандартной информационной таблице) отмечается следующая информация:

наименование или торговая марка поставщика

модель бытовой стиральной машины

номинальная загруженность для стандартной программы стирки хлопка

класс энергоэффективности

средневзвешенный годовой объем энергопотребления

объем потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка при температуре 60°C при полной и частичной загрузке

средневзвешенная потребительская мощность в режиме "выключено" и ожидание

средневзвешенный годовой объем потребления воды

класс эффективности отжима по шкале от G (наименее эффективный) до А (наиболее эффективный)

максимальная скорость оборотов барабана бытовой стиральной машины

остаточное содержание влаги для стандартной программы стирки хлопка

объяснение, что стандартная программа стирки хлопка при температуре 60 и 40 °C наиболее эффективна для потребления энергии и воды

время выполнения стандартной программы стирки хлопка

продолжительность режима ожидания

уровень акустического распространения шума во время стирки и отжима

информация по встраиванию бытовой стиральной машины

Также информация, содержащаяся в микрофише, может быть предоставлена в виде копии энергетической этикетки в цветном или черно-белом виде.

Виды стиральных машин

Автоматические

Такие стиральные машины обладают рядом полезных функций, среди которых автоматический отжим, деликатная стирка, сушка и другие. Наиболее бюджетные модели характеризуются довольно скромным списком функций и режимов стирки.

Полуавтоматические

Стиральные машины практически не имеют автоматических функций, за исключением рабочего таймера, отсчитывающего время стирки и сообщающего о ее окончании с помощью звукового или другого сигнала.

Ультразвуковые

Такие модели стиральных машин нельзя в полном смысле этого слова называть "машинами". Они чаще всего используются для деликатной стирки нижнего и постельного белья прямо в ванной или небольшой емкости.