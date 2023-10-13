Прослужить багато років: на що звернути увагу при виборі пральної машини в магазині

Сучасна пральна машина - вкрай корисний і функціональний побутовий прилад, що заощадить вам багато часу під час прання одягу. Однак, в магазині потрібно знати, як вибрати правильний прилад, щоб прослужив багато років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держпродспоживслужби у Facebook .

Що повинен містити прилад

Кожна побутова пральна машина повинна мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється розповсюджувачем на лицьовому боці або зверху побутової пральної машини. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

Відповідно до вимог Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, на мікрофіші (стандартній інформаційній таблиці), зазначається така інформація:

найменування або торговельна марка постачальника

модель побутової пральної машини

номінальна завантаженість для стандартної програми прання бавовни

клас енергоефективності

середньозважений річний обсяг енергоспоживання

обсяг споживання електроенергії для стандартної програми прання бавовни при температурі 60°C при повному та частковому завантаженні

середньозважена споживча потужність в режимі "вимкнено" та очікування

середньозважений річний обсяг споживання води

клас ефективності віджимання за шкалою від G (найменш ефективний) до А (найбільш ефективний)

максимальна швидкість обертів барабана побутової пральної машини

залишковий вміст вологи для стандартної програми прання бавовни

пояснення, що стандартна програма прання бавовни при температурі 60 і 40 °C є найбільш ефективною для споживання енергії та води

час виконання стандартної програми прання бавовни

тривалість режиму очікування

рівень акустичного поширення шуму під час прання та віджимання

інформація щодо вбудовування побутової пральної машини

Також інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді.

Види пральних машин

Автоматичні

Такі пральні машини мають ряд корисних функцій, серед яких автоматичне віджимання, делікатне прання, сушка та інші. Найбільш бюджетні моделі характеризуються доволі скромним списком функцій і режимів прання.

Напівавтоматичні

Пральні машини практично не мають автоматичних функцій, за винятком робочого таймера, який відраховує час прання і повідомляє про її закінчення за допомогою звукового або іншого сигналу.

Ультразвукові

Такі моделі пральних машин не можна в повному розумінні цього слова називати "машинами". Вони найчастіше використовуються для делікатного прання нижньої і постільної білизни прямо в ванній або невеликій місткості.