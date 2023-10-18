Украинцам рассказали, в каких случаях за анестезию платить не нужно
В Украине медицинские работники могут убеждать, что анестезия для проведения колоноскопии является дополнительной услугой, за которую нужно заплатить. Однако это не так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram.
Что следует знать
Медики рассказали, что консультация анестезиолога, а также местная или общая анестезия, включены в медицинскую услугу, которую покрывает Программа медицинских гарантий.
Получить услугу бесплатно можно пациентам 40+ лет по электронному направлению в тех учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ по пакету "Колоноскопия". Таких больниц более 500 по Украине.
Согласно пакету, для пациентов бесплатная:
- консультация врача, проводящего колоноскопию
- диагностическая колоноскопия
- взятие биологического материала при необходимости для гистологического исследования
- оформление заключения и запись результатов на цифровой носитель пациента по желанию
Отмечают, что все это безвозмездно для пациентов. Поэтому если вам говорят о необходимости оплаты за анестезию, проинформируйте медицинского работника о собственных правах и гарантиях.
В каких еще случаях не нужно платить за анестезию
Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является ли процедура плановой или неотложной.
Заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также закупаемые за счет других программ государственного бюджета.
Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи, включающих:
- хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и в условиях стационара одного дня
- медицинскую помощь при родах
- стоматологическую помощь взрослым и детям
- стационарную помощь без проведения хирургических операций
- медицинскую помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, туберкулезе, стационарную психиатрическую помощь и стационарную паллиативную помощь
- диагностику и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях
- медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
- во время проведения обследований для раннего обнаружения онкологии, таких как эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия, цистоскопия и бронхоскопия
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