ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам рассказали, в каких случаях за анестезию платить не нужно

Среда 18 октября 2023 12:08
UA EN RU
Украинцам рассказали, в каких случаях за анестезию платить не нужно Нужно ли за анестезию платить в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине медицинские работники могут убеждать, что анестезия для проведения колоноскопии является дополнительной услугой, за которую нужно заплатить. Однако это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram.

Что следует знать

Медики рассказали, что консультация анестезиолога, а также местная или общая анестезия, включены в медицинскую услугу, которую покрывает Программа медицинских гарантий.

Получить услугу бесплатно можно пациентам 40+ лет по электронному направлению в тех учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ по пакету "Колоноскопия". Таких больниц более 500 по Украине.

Согласно пакету, для пациентов бесплатная:

  • консультация врача, проводящего колоноскопию
  • диагностическая колоноскопия
  • взятие биологического материала при необходимости для гистологического исследования
  • оформление заключения и запись результатов на цифровой носитель пациента по желанию

Отмечают, что все это безвозмездно для пациентов. Поэтому если вам говорят о необходимости оплаты за анестезию, проинформируйте медицинского работника о собственных правах и гарантиях.

В каких еще случаях не нужно платить за анестезию

Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является ли процедура плановой или неотложной.

Заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также закупаемые за счет других программ государственного бюджета.

Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи, включающих:

  • хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и в условиях стационара одного дня
  • медицинскую помощь при родах
  • стоматологическую помощь взрослым и детям
  • стационарную помощь без проведения хирургических операций
  • медицинскую помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, туберкулезе, стационарную психиатрическую помощь и стационарную паллиативную помощь
  • диагностику и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях
  • медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
  • во время проведения обследований для раннего обнаружения онкологии, таких как эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия, цистоскопия и бронхоскопия

Ранее мы сообщали, как бесплатно получить в аптеке тест-полоску для диабетиков.

Также мы писали, что делать пациентам, если в госбольнице требуют деньги за услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі анестезія медицинская помощь