Украинцам рассказали, в каких случаях за анестезию платить не нужно

В Украине медицинские работники могут убеждать, что анестезия для проведения колоноскопии является дополнительной услугой, за которую нужно заплатить. Однако это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram .

Что следует знать

Медики рассказали, что консультация анестезиолога, а также местная или общая анестезия, включены в медицинскую услугу, которую покрывает Программа медицинских гарантий.

Получить услугу бесплатно можно пациентам 40+ лет по электронному направлению в тех учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ по пакету "Колоноскопия". Таких больниц более 500 по Украине.

Согласно пакету, для пациентов бесплатная:

консультация врача, проводящего колоноскопию

диагностическая колоноскопия

взятие биологического материала при необходимости для гистологического исследования

оформление заключения и запись результатов на цифровой носитель пациента по желанию

Отмечают, что все это безвозмездно для пациентов. Поэтому если вам говорят о необходимости оплаты за анестезию, проинформируйте медицинского работника о собственных правах и гарантиях.

В каких еще случаях не нужно платить за анестезию

Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является ли процедура плановой или неотложной.

Заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также закупаемые за счет других программ государственного бюджета.

Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи, включающих: