Українцям розповіли, в яких випадках за анестезію платити не потрібно
В Україні медичні працівники можуть переконувати, ніби анестезія задля проведення колоноскопії є додатковою послугою, за яку потрібно заплатити. Однак, це не так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.
Що варто знати
Медики розповіли, що консультація анестезіолога, а також місцева чи загальна анестезія включені у медичну послугу, яку покриває Програма медичних гарантій.
Отримати послугу безоплатно можна пацієнтам 40+ років за електронним направленням у тих закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Колоноскопія". Таких лікарень понад 500 по Україні.
Згідно з пакетом, для пацієнтів безкоштовна:
- консультація лікаря, який проводить колоноскопію
- діагностична колоноскопія
- взяття біологічного матеріалу за необхідності для гістологічного дослідження
- оформлення заключення та запис результатів на цифровий носій пацієнта за бажанням
Зазначають, що усе це є безоплатним для пацієнтів. Тому, якщо вам говорять про необхідність оплати за анестезію, поінформуйте медичного працівника про власні права та гарантії.
У яких ще випадах не потрібно платити за анестезію
Анестезія є частиною медичних послуг і повинна бути надана безкоштовно, незалежно від того, чи є процедура плановою чи невідкладною.
Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за кошти інших програм державного бюджету.
Безкоштовне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів в рамках пакетів медичної допомоги, які включають:
- хірургічні операції для дорослих та дітей в стаціонарних умовах та в умовах стаціонару одного дня
- медичну допомогу при пологах
- стоматологічну допомогу дорослим та дітям
- стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій
- медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу
- діагностику та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах
- медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках
- під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології, таких як е езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія
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