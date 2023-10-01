Что делать пациентам, если в госбольнице требуют деньги за услуги
Программа государственных гарантий обеспечивает украинцам бесплатное лечение. Однако до сих пор бывают случаи, когда за услуги, которые оплачивает медучреждениям государство, с пациента требуют деньги.
Что делать в таких случаях и куда обращаться с жалобами, РБК-Украина расспросило у НСЗУ.
Что делать пациентам, если у них требуют деньги за лечение
"Если в заведении, которое имеет договор с НСЗУ, требуют самостоятельно покупать лекарства, или оплачивать услуги, которые оплачиваются по Программе медицинских гарантий и есть в Национальном перечне основных лекарственных средств, мы советуем обратиться за разъяснениями к руководителю больницы. Или к учредителю заведения здравоохранения - соответствующего органа местных властей", - заявляют в службе.
Если общение с руководителем больницы не дало результата - следует подать жалобу в НСЗУ. Срок рассмотрения жалобы - 30 рабочих дней, но в большинстве случаев разбирательство занимает не более 10 рабочих дней.
В каких случаях нужно заявить о нарушении:
- вымогание средств за предоставление услуг, гарантированных программой медицинских гарантий
- вымогание средств за заключение деклараций
- требование покупки лекарств, расходных материалов (стерильных наборов, рентгеновских пленок и т. п.)
- отказ в предоставлении медицинских услуг, предусмотренных Программой медицинских гарантий
- отказ в заключении деклараций
- принуждение к уплате "благотворительного" взноса в определенную организацию по указанным реквизитам или вымогание такого взноса наличными
- появление в кабинете медицинских информационных систем записей об услугах, которые фактически не были вами получены
- предоставление некачественных медицинских услуг, предусмотренных Программой медицинских гарантий
- неэтичное поведение сотрудников учреждения здравоохранения
- врач не информирует пациента о наличии программы "Доступні ліки" и отказывается выписывать рецепты, подлежащие реимбурсации
- аптечное заведение отказывается отпустить лекарства или препараты, которые врач выписал пациенту при их наличии
- вымогание средств за лекарства, подлежащие полному возмещению средств
Куда и как подать жалобу
В случае возникновения вышеупомянутых ситуаций, пациент может подать жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам" или по бесплатному номеру 16-77 и она будет зафиксирована оператором горячей линии.
Или можно отправить официальное письмо по электронной почте info@nszu.gov.ua или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073) или написать обращение на личном приеме граждан.
В жалобе в НСЗУ следует указать следующие данные:
- фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения. В случае написания жалобы от имени третьего лица необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица
- укажите дату события, изложенного в жалобе
- укажите название больницы. Если есть возможность, добавьте код ЕГРПОУ - его можно найти в интернете
- напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, которое требовало оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалось предоставить услугу
- подробно опишите ситуацию, которая с вами произошла
- по возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет
- укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер мобильного или стационарного телефона, электронный адрес, почтовый адрес
- если остались вопросы по оформлению обращения с жалобой, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и вам всегда предоставят подробную консультацию наши специалисты горячей линии
"Подать жалобу в НСЗУ может сам пациент или его уполномоченное лицо. Если обращение представляет уполномоченное лицо, нужно предоставить документ, подтверждающий право подавать обращение от имени пациента", - объясняют в НСЗУ.
Документами, подтверждающими полномочия представителя, могут быть, например, нотариально удостоверенная доверенность физического или юридического лица, свидетельство о рождении ребенка или решение о назначении опекуном или попечителем.
Получив жалобу, в первую очередь специалисты отдела направляют запрос в учреждение здравоохранения с целью получения разъяснений и информируют об этом действии человека, который оставил жалобу.
"Если заведение здравоохранения признает свою неправоту, то восстанавливает права пациента (возвращает деньги или предоставляет бесплатное лечение). После чего информирует об этом НСЗУ, а Национальная служба здоровья, в свою очередь, - пациента. Если же в больнице нарушения отрицают, НСЗУ имеет право передать дело в правоохранительные органы", - говорят в службе.
В НСЗУ отмечают, что пациенты не должны молчать в случае нарушения их прав и требования средств за медицинские услуги, которые уже оплатило государство.
Какое может ждать наказание врача
При выявлении нарушений НСЗУ может обращаться в заведение с требованием вернуть средства пациенту, применять штрафные санкции к заведению, расторгать договор с медучреждением, обращаться в правоохранительные органы.
"Для того, чтобы жалоба имела положительный результат - важно предоставить как можно больше фактов и доказательств вымогательства средств (чеки, фото или видео, имена медработников, требовавших средства). Это поможет установить факт вымогательства и вернуть пациенту средства", - объясняют в НСЗУ.
После получения жалобы НСЗУ проводит проверку:
- направляет письма в заведение здравоохранения с просьбой предоставить обоснованное объяснение ситуации, принять меры по недопущению в дальнейшем случаев нарушения и ограничения прав пациентов на медицинское обслуживание по Программе медицинских гарантий. Также НСЗУ просит восстановить права пациента и вернуть средства, которые пациент уплатил за медицинские услуги, оплачиваемые НСЗУ по договору с этим заведением
- НСЗУ также направляет письмо владельцу заведения, поскольку вопросы организации медицинского обслуживания населения касаются компетенции органа местного самоуправления. Он несет ответственность за последствия деятельности хозяйствующих субъектов, принадлежащих к коммунальному сектору экономики
"Если главный врач не восполняет права пациента или не возвращает средства за услуги, за которые уже заплатило государство, то НСЗУ направляет письма в правоохранительные органы. В частности, в Национальную полицию Украины, органы прокуратуры. Медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор из НСЗУ и остаться без финансирования из Государственного бюджета", - говорят в службе.
НСЗУ имеет право применить штрафные санкции, если медучреждение не выполняет условия договора. Например, потребовать вернуть 0,1% от суммы договора по соответствующему пакету медицинских услуг за каждый выявленный случай оплаты пациентом бесплатных услуг.
Как доказать правонарушение
Чтобы правильно подать жалобу, необходимо изложить ситуацию подробно.
"Очень важно, чтобы в обращении была вся имеющаяся у пациента информация о нарушении его прав: название медицинского учреждения, имя врача и т. д. Иначе НСЗУ обращается к заявителю для уточнения информации, и рассмотрение жалобы занимает гораздо больше времени", - отмечают в структуре.
При подаче жалобы важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, требовавших средства). Это поможет установить факт нарушения.
Как часто возникают такие жалобы у пациентов.
НСЗУ за 2023 год получила 1824 жалобы. Из них 517 жалоб за вымогание средств, 453 - отказ в предоставлении медицинских услуг, предусмотренных Программой медицинских гарантий, 333 - создание фиктивных электронных медицинских записей, 151 - предоставление некачественных медицинских услуг, 131 - неэтичное поведение. Все остальные тематики жалоб - менее 50. В 391 жалобе нарушение не было выявлено.
"Стабильность и надежное партнерство являются приоритетом работы НСЗУ, особенно во время войны. Мы реализуем Программу медицинских гарантий в интересах пациентов - чтобы каждый человек имел доступ к надлежащему лечению, а медучреждения своевременно получали оплату за свою работу", - отмечают в НСЗУ.
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