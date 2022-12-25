Мошенники пользуются проблемой со связью: как выглядит новая схема

Мошенники в Украине несмотря на тяжелые времена, не гнушаются использовать текущие проблемы в своих схемах. В новой афере используется проблема со связью и мобильным интернетом.

Как выглядит эта схема, рассказали в Центре противодействия дезинформации на странице в Facebook.

Как выглядит схема мошенников

"В последнее время из-за отключений электроэнергии слабеет или полностью исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники", - предупредили специалисты.

Мошенники звонят украинцам и представляются сотрудниками мобильной компании. Далее они рассказывают, что будут абонента переключать на другую "вышку", чтобы во время отключений у вас была стабильная связь.

После этого на телефон "жертвы" приходит цифровой код. Мошенники просят его назвать и после указанного кода они получают доступ к мобильным приложениям банков, социальных сетей и другим данным.

Что нужно делать в такой ситуации

"Поэтому, ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам! За помощью обращайтесь самостоятельно на горячие линии своих операторов", - призвали в ЦПД.

Номера горячих линий:

Киевстар - 466

Vodafon - 111

Lifecell - 5433