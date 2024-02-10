Минус 75% от суммы в платежке. Кому из украинцев могут дать скидку на коммуналку

Некоторые категории украинцев могут получить льготы на оплату коммунальных услуг. Некоторые граждане могут платить всего 25% от суммы в платежке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины в Facebook.

Скидку 75% на оплату коммуналки могут получить украинцы, подпадающие под одну из следующих категорий:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

реабилитированные лица из числа подвергшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Как оформить льготу

Чтобы оформить льготу, нужно подать заявку в Пенсионный фонд. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ, с помощью мобильного приложения ПФУ. Или можно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда, или отправить по почте необходимые документы.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.