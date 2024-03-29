Эксперт рассказала, как выбрать качественный плавленый сыр, а какого избегать

В магазине можно найти большой выбор плавленого творожка. Однако вместо плавленого сырка вы можете купить сырный продукт, поэтому стоит знать, как их различать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эксперта по питанию Наталии Матишинец.

Как выбрать плавленый сыр

По словам эксперта, есть плавленый сыр, а есть творожный продукт. По виду и вкусу они мало отличаются. Важно обратить внимание именно на склад.

Настоящий плавленый сыр содержит: творог, сухое молоко, сливки или сливочное масло, соли-плавители, консерванты и иногда добавки.

А творожный продукт производится с использованием растительных жиров и немолочных белков.

Качественный сыр плавленый должен быть равномерно окрашен. Чем жирнее творог, тем его окрас более интенсивный. Незначительное количество пустот в сыре допускается, а вот пузырьки нежелательны.

"Для того чтобы приготовить плавленый сыр, используют соли-плавильщики и цитраты. Поэтому вот эти "ешки" Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 и Е332 - это нормально", - отмечает эксперт.

Матишинец добавила, что цвет качественного сыра не очень яркий - от белого до слегка желтоватого. Слишком желтый оттенок говорит о применении красителей.

Самый безопасный краситель - это каротин, полученный из моркови.

Также не очень безопасный желтый краситель Е 110, запрещенный во многих странах мира (Финляндии, Норвегии, США).

Признаки испорченного плавленого сыра

Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, испортился ли плавленый сыр:

изменение цвета - если плавленый сыр приобрел неестественный цвет или появились пятна другого оттенка, это может быть признаком порчи

смена текстуры - испорченный плавленый сыр может стать слишком мягким, липким или даже сыпучим. Он может также приобрести зернистую или слизистую текстуру оболочки.

неприятный запах - если плавленый сыр приобрел запах кислоты, плесени или просто пахнет неприятно, это может указывать на порчу

появление плесени на поверхности плавленого сыра является явным признаком его порчи

Важно, если вы заметили хотя бы один из этих признаков, то рекомендуется не употреблять сыр, чтобы избежать проблем со здоровьем.