Украинцам рассказали, как распознать качественный продукт: на упаковке должен быть этот знак
В Украине национальный знак соответствия применяется для маркировки продукции, отвечающей техническим регламентам по подтверждению соответствия. Следует знать, как обнаружить такой знак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.
Что следует знать
По словам экспертов, такой знак является единственным знаком, свидетельствующим о соответствии продукции общеобязательным требованиям безопасности, действующим на территории Украины в отношении продукции определенной категории.
Знак соответствия техническим регламентам имеет форму незамкнутого с правой стороны круга, внутри которого помещено изображение трилистника. Длина разрыва круга составляет 0,22 его общей длины (или 80 градусов).
Знак соответствия (фото: facebook.com/spsa.gov.ua)
Изображение знака соответствия может быть плоским или рельефным и выполняется двумя контрастными цветами. Высота знака соответствия не может быть менее 5 миллиметров, а в случае уменьшения или увеличения размера соответствия должны соблюдаться пропорции его формы.
На какие продукты наносят знак
Знак соответствия наноситься на продукцию, а в случае когда это невозможно или неоправданно из-за характера продукции, его наносят на упаковку и на сопроводительные документы.
Знак соответствия наносится таким образом, чтобы он был видимым, разборчивым и несмываемым.
Производитель имеет право маркировать продукцию этим знаком только после проведения оценки соответствия.
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