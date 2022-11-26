Как отличить гайморит от простуды: вот на что стоит обратить внимание

Как отличить гайморит от простуды (freepik)

Иногда трудно понять, чем именно заболел человек, ведь гайморит или простуда имеют очень похожие симптомы. Однако есть определенные подсказки, которые помогут определить, что возникла инфекция носовых пазух или простуда.

Об этом сообщили в Instagram-сообществе "doc.ua_official".