Как отличить гайморит от простуды: вот на что стоит обратить внимание
Иногда трудно понять, чем именно заболел человек, ведь гайморит или простуда имеют очень похожие симптомы. Однако есть определенные подсказки, которые помогут определить, что возникла инфекция носовых пазух или простуда.
Об этом сообщили в Instagram-сообществе "doc.ua_official".
Симптомы простуды
К основным симптомам простуды, на которые следует обратить внимание, относят:
- заложен нос и насморк;
- чихание;
- кашель;
- повышение температуры до 38-39 градусов;
- лихорадка;
- озноб;
- снижение аппетита;
- слабость;
- мышечные и головные боли.
Как обнаружить гайморит
Гайморит - это воспалительный процесс, поражающий гайморовые пазухи. Зима и осенью - это периоды, когда наблюдается обострение заболевания. К основным симптомам относятся:
- насморк (попеременно закладывается правая и левая половина носа);
- гной в носовой полости;
- повышение температуры;
- тяжесть в голове;
- боль в переносице и висках;
- потеря обоняния;
- быстрая утомляемость;
- ухудшение памяти.
Лучшим противодействием острым респираторно-вирусным инфекциям есть меры по их профилактике. Вот способы, которые помогут избежать заболеваний:
- С приходом сезона простуд соблюдайте правила личной гигиены с особым усердием. Мойте и дезинфицируйте руки после посещения всех общественных мест;
- При чихании и насморке используйте бумажные платки. Когда чихаете, всегда старайтесь использовать платок - это предотвратит распространение инфекции дальше;
- Проветривайте помещение 2-3 раза в день по 15-20 мин. Чаще всего в осенне-зимний период люди заражаются, длительно находясь в закрытых помещениях;
- Избегайте курения. Воздух, содержащий табачный дым, является сильным раздражителем для слизистой носоглотки и легких, а курящий человек будет более склонен к инфицированию;
- Делайте влажную уборку помещений - дважды в день;
- Питайтесь правильно: употребляйте больше ягод, фруктов и овощей, содержащих много витамина С.
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