Большинство людей при появлении симптомов какой-то болезни пытаются установить диагноз с помощью поиска информации в интернете. Медики против этого, потому что человек может получить вредные советы или даже "установить" неправильные страшные диагнозы. Новое исследование показало, можно ли доверять рекомендациям виртуального врача.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Можно ли доверять рекомендациям виртуального врача

"В современном мире при появлении разнообразных симптомов, от головных болей до сыпи, люди начинают выяснять, что с ними с помощью поиска в Google. Новое исследование показывает, что нет убедительных оснований считать использование онлайн-ресурсов для определения заболеваний вредным. Оно даже может привести к умеренному сокращению пути к получению точного диагноза", - говорит врач.

По его словам, использование онлайн-поисковика для попыток разобраться с медицинскими проблемами достаточно долго вызывает противоречивое отношение.

"Существует беспокойство, что это может привести к неточным диагнозам, потере драгоценного времени при опасных заболеваниях, неправильным советам относительно того, куда обращаться за лечением и повышенной тревожности (киберхондрии)", - добавляет Швец.

В новом эксперименте исследователи из Гарварда пытались эмпирически измерить связь поиска в интернете с диагнозом и тревогой.

Как проводили исследования

"В исследовании приняли участие 5 000 американцев, средний возраст - 45 лет. Их попросили представить, что кто-то из близких имеет определенные симптомы. Участники должны были поставить диагноз на основе этих данных. Далее они искали в интернете информацию о симптомах (от легких до тяжелых, что описывали распространенные заболевания, такие как вирусные инфекции, инфаркты и инсульты) и снова высказывали предположение о диагнозе", - рассказывает врач.

Помимо диагностики состояния, участникам предложили выбрать уровень проблем со здоровьем, начиная от "пусть пройдет" до вызова службы экстренной помощи. Кроме того, они фиксировали свой уровень тревожности.

Результаты показали незначительное повышение точности диагностики до и после поиска - с 49,8% до 54%. Однако относительно определения уровня проблемы или беспокойства не было установлено достоверной разницы.

"Примерно три четверти участников смогли установить серьезность ситуации и правильно выбрать, куда обратиться за помощью. Кроме того, люди с предыдущим опытом лечения, включая женщин и пожилых людей, смогли лучше предсказать точный диагноз", - говорит Швец.

По мнению авторов исследования, поиск симптомов в интернете не плохая идея. Напротив, он даже может помочь пациентам понять, что не так с их здоровьем.

Участники в основном не использовали информацию из форумов или социальных сетей. Это также опровергает мнение, что люди получают "плохие советы" в интернете из-за недостоверных источников информации.