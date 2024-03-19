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Украинцам рассказали, где можно купить качественное растительное масло

Где нужно покупать качественное масло (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На полках магазинов много видов масла: подсолнечное, оливковое, тыквенное и кукурузное. Следует знать, как можно убедиться в качестве и соответствии содержимого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.

На что обратить внимание

В соответствии со статьей 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов" оператор рынка отвечает за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов.

Вся необходимая информация об масле должна быть отражена на его этикетке в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

В частности, производители отвечают за информацию о пищевом продукте, поэтому обязаны обеспечить наличие и точность информации о пищевом продукте.

Где покупать масло

Чтобы быть уверенным в надлежащем качестве и безопасности пищевых продуктов, нужно покупать только в специально предназначенных для этого местах.

Речь идет о магазине, супермаркетах и рынках, зарегистрированных в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" в государственном реестре.

То есть администрация магазина должна располагать документами, которые должны подтвердить происхождение продукта, а производитель - происхождение ингредиентов.

Если возникли сомнения в качестве и безопасности пищевого продукта, в частности продающегося в магазине масла, то можно оформить официальное обращение к территориальному органу Госпродпотребслужбы.

Как проверить качество растительного масла

Тест на растворение соли

В небольшой емкости смешайте 50 мл растительного масла с чайной ложкой соли и хорошо перемешайте. Если масло чистое и без примесей, соль должна остаться нерастворенной.

Однако если соль частично или полностью растворится, это свидетельствует о наличии в масле избытка воды, что является признаком низкого качества.

Поглощение ткани

Налейте небольшое количество растительного масла в чашку. Далее накройте отверстие стакана и осторожно переверните его на мгновение. После этого понаблюдайте за тканью при наличии круглого следа масла.

Если след остается круглым и не распространяется за пределы круга, это свидетельствует о хорошем качестве масла.

Еще в магазине можно произвести проверку качества. Просто переверните бутылку вверх дном и слегка встряхните ее. Если вы заметите, что в растительном масле образуются маленькие пузырьки, это положительный знак качества.

Но если масло остается густым и однородным, без пузырьков, скорее всего, оно плохого качества.

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