Названы 5 растительных масел, от которых нужно держаться как можно дальше

Хотя использование одного масла для приготовления пищи, скорее всего, не приведет к серьезным проблемам со здоровьем, это может вызвать беспокойство.

Есть 5 масел, которые лучше не использовать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat this, not that.

Какие масла лучше не использовать

Пальмовое масло

Например, пальмовое масло содержит высокую концентрацию насыщенных жиров, которые, как полагают, оказывают негативное влияние на уровень холестерина в крови и повышают риск сердечных заболеваний.

Хотя последние исследования подвергают сомнению, насколько насыщенные жиры негативно влияют на ваше здоровье, они, конечно, не имеют таких же преимуществ, как ненасыщенные жиры.

Поэтому вам следует ограничить пальмовое масло в своем рационе. Хотя многие люди не готовят на ней дома, она обычно содержится в обработанных пищевых продуктах, от тортов и лепешек для пиццы до печенья и шоколадной пасты.

Более того, пальмовое масло производится из растения, выращенного в тропических лесах, и сбор этого масла может негативно повлиять на экосистему тропического леса.

Соевое масло

Она добывается из растения сои и возделывается для получения масла.

Хотя она имеет относительно высокую температуру дымления 400 градусов по Фаренгейту, исследования показывают, что это не очень хорошо для вашего здоровья. Одно исследование показало, что соевое масло может играть важную роль в развитии ожирения и непереносимости глюкозы.

Другие исследования показывают, что высокое содержание Омега-6 в соевом масле также может быть связано с развитием пищеварительных заболеваний, таких как колит. Соевое масло обычно нельзя приобрести для домашнего приготовления, но оно содержится в широком спектре коммерчески приготовленных продуктов, таких как заправки для салатов, приправы и жареная еда.

Кукурузное масло

Она чаще всего используется для жарки во фритюре. Несмотря на то, что в нем содержится витамин Е, кукурузное масло имеет несколько потенциальных недостатков. Высокое содержание Омега-6 вызывает наибольшее беспокойство, особенно потому, что он не приносит значительных преимуществ для здоровья, которые могли бы перевесить эту концентрацию Омега-6.

Кроме того, большинство кукурузного масла производится из генетически модифицированной (ГМО) кукурузы, и исследования показывают, что ГМО культуры могут способствовать пищевой аллергии и чувствительности.

Гидрогенизированное растительное масло

Такое масло не встречается в природе; вместо этого изготавливают путем добавления молекул водорода к жидким маслам, превращая их в более твердую форму с удлиненным сроком хранения.

Хотя этот процесс может улучшить текстуру, он также генерирует трансжиры, которые, как известно, негативно влияют на здоровье сердца и потенциально повышают риск различных заболеваний и состояний.

Маргарин, жир и продукты, содержащие эти ингредиенты являются типичными источниками трансжиров. Уменьшение потребления таких продуктов может значительно снизить потребление трансжиров, способствуя более здоровому питанию.

Кокосовое масло

Несмотря на то, что это масло стало популярным за последнее десятилетие, есть причины, по которым вы можете ограничить потребление. Кокосовое масло имеет высокую концентрацию насыщенных жиров, что делает его менее идеальным, чем другие масла. Хотя насыщенные жиры могут быть не столь отрицательными для нашего здоровья, как раньше считалось, вам все равно следует ограничить их в своем рационе, поскольку они не приносят заметных преимуществ для здоровья как ненасыщенные жиры.

Например, одно исследование показало, что потребление кокосового масла привело к повышению уровня холестерина ЛПНП и ЛПВП. Хотя повышение уровня холестерина ЛПНП может быть полезным для здоровья, оно не противодействует возможному риску сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышением уровня плохого холестерина ЛПНП.

Из-за противоречивых исследований кокосового масла лучше ограничить потребление и вместо этого чаще выбирать масла с известной пользой для здоровья.